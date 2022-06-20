Всего за неделю ІТ-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.

Выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме на прошлой неделе сорвала именно украинская ИТ-армия.

Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в своем Telegram-канале, информируя об успехах украинской IT-армии за прошедшую неделю.

"Атаки на базу аккредитации экономического форума, который проходил в Петербурге, заставили перенести выступление Путина на час. Это испортило его встречу с военными корреспондентами и уменьшило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира", - говорится в сообщении.

Не обошла украинская ІТ-армия и региональные суды РФ. Информация на ресурсах российских региональных судов уже несколько недель остается недоступной из-за постоянных кибератак.

В Минцифры также отметили, что IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, IT-армия продолжает сдерживать пропаганду и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ.

Всего за неделю ІТ-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.

Российские СМИ сообщили, что Путин 17 июня был вынужден перенести свой выступление на Петербургском международном экономическом форуме из-за массированных ddos-атак на системы собрания. Атаки на ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ продолжались 16-17 июня.

IT-армия Украины - справка УНИАН

IT-армия Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав ІТ-армии входят более 300 тыс. волонтеров. ІТ-армия объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.