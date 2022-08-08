Это особенно важно, пока Госдеп США решает, признавать Россию спонсором терроризма или нет.

Пока мы бьем рашистов на земле, война пылает и на киберфронте. В Минцифре рассказали о новой инициативе, к которой призывают присоединиться украинское и мировое IT-комьюнити.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Цель флешмоба – на всех сайтах и в онлайн-системах, где есть возможность выбрать страну или язык, изменить название "россия" на "россия – страна-террорист".

Ведь страна, которая обстреливает мирные города, совершает военные преступления и ставит весь мир на порог ядерной войны, не заслуживает называться по-другому – подчеркнул Федоров и добавил, что этот месседж сейчас важен, как никогда ранее.

Также министр поделился первыми результатами флешмоба.

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Блинкен "тормозит" признание России спонсором терроризма, даже несмотря на соответствующую резолюцию Сената США и призывов влиятельных американских политиков.

Отметим, что ярлык "страна-спонсор терроризма" приведет к ужесточению санкций в отношении экономики России, в частности, штрафов в отношении стран, ведущих бизнес с агрессором. Это также позволит гражданам подавать иски против российского правительства в американские суды и потенциально получать компенсацию за средства арестованных российских государственных активов.

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