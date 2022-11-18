Компания рекомендует пользователям выбрать ее видеокарты Radeon RX 7900, не подверженные "плавлению".

Топ-менеджер AMD Саса Маринкович не упустил возможности подколоть конкурентов из NVIDIA, которая оказалась в центре скандала из-за плавящихся коннекторов питания на ее новых видеокартах GeForce RTX 4090.

Маринкович запостил в своем твиттере фото с разъемами питания их видеокарты Radeon RX 7900 и пожелал подписчикам "беречь себя" в приближающийся праздничный сезон.

На новых картах чипмейкера используются более привычные (безопасные) разъемы питания вместо новомодных 12VHPWR, а значит, никаких проблем быть не должно, на что и намекнул менеджер.

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Если кто пропустил, проблема с плавящимися кабелями GeForce RTX 4090 уже приобрела массовый характер. У всех пострадавших наблюдается одна и та же проблема во время работы видеокарты разъем питания начинает плавиться.

В ходе различных тестов и экспериментов выяснилось, что причиной является некачественная сборка переходника 12VHPWR на кабеле питания. В частности, в адаптере используется слишком тонкая металлическая "перемычка" внутри разъема, которая легко ломается при подсоединении или изгибе провода. Это приводит к неправильному подключению и скачкам температуры.

Что важно, проблема касается только фирменного адаптера Nvidia 12VHPWR, а не сторонних кабелей, которые, по словам журналистов, имеют лучшее качество сборки. В связи с этим против производителя уже подан коллективный иск, требующий компенсировать убытки всем пострадавшим владельцам RTX 4090.

Напомним, в середине октября стартовали продажи GeForce RTX 4090 – старшой модели в линейке 40-й серии и самой быстрой видеокарты в мире на данный момент.

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей. Сейчас в Европе одна RTX 4090 стоит столько же, сколько и две RTX 3090 Ti.

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