Note 12 Turbo стал первым смартфон на почти флагманском чипе Snapdragon 7+ Gen 2, также у новинки тонкие рамки и 1 ТБ памяти в топе.

В Китае начались продажи смартфона среднего класса Redmi Note 12 Turbo. Компания Xiaomi уже успела отчитаться о первых успехах – версия с 1 ТБ памяти стала бестселлером.

Первая партия Note 12 Turbo с 1 ТБ была распродана через пять минут после запуска, тем самым установив исторический рекорд по продажам в индустрии. Однако конкретные цифры производитель не раскрыл.

В другом сообщении компания добавила, что Note 12 Turbo стала самой продаваемой моделью в ценовом сегменте от 290 до 440 долларов "за счет сбалансированного сочетания цены и технических возможностей".

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В чем особенность Note 12 Turbo

Устройство в своем роде уникальное – это первый телефон на рынке с новым чипом Snapdragon 7+ Gen 2, который по мощности сравним с флагманским. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и доступна версия 16 ГБ + 1 ТБ, что является редкостью в данном ценовом сегменте.

Также новинка может похвастаться OLED-экраном 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц, основной камерой на 64 Мп, батареей на 5000 мАч с зарядкой 67 Вт и тандемом прошивок Android 13/MIUI 14.

В Китае смартфон продается по цене от ¥1999 (около 10 500 грн) за версию с 8+256 ГБ и до ¥2599 юаней (около 13 800 грн) за 16 ГБ+1 ТБ памяти. О сроках выхода в Европе пока не сообщается.

Также вышла лимитированная версия Harry Potter Edition в комплекте с тематическими чехлом, скрепкой, наклейками и приглашением в Хогвартс. Цена – ¥2399 юаней (около 13 000 грн) с 12-256 ГБ памяти.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Xiaomi объявила "ценовую войну" OnePlus и другим производителям бюджетных смартфонов. Выпущенный на днях Note 12 Turbo является прямым конкурентом OnePlus Ace 2V, но при лучшей "начинке" стоит дешевле.

Еще раньше Redmi без лишнего шума выпустила свой самый доступный смартфон – Redmi A2. Характеристики у новинки скромные, но и стоит он всего 80 долларов.

Также компания готовится к внедрению самой быстрой зарядки на 300 Вт в один из своих грядущих смартфонов. Она может полностью зарядить телефон всего за пять минут, а за две минуты можно бежать на работу с 50% заряда.

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