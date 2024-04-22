Глава ГУР подчеркнул, что блокировка Telegram решит ситуацию лишь временно.

Глава ГУР Кирилл Буданов в очередной раз подчеркивает, что Telegram является огромной проблемой для Украины, но блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно.

В интервью BBC он рассказал, что решением проблемы могла бы стать регистрация тг-каналов, "чтобы было понятно, кто за каким медиаресурсом, а Telegram уже точно статус медиа приобрел".

"Нет вопроса влияния или давления - вопрос же не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию - а она может кому-то не нравиться и это нормально в демократическом обществе - неси ответственность. Чего ты боишься сказать, кто ты?", - отметил Буданов.

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На уточнение, касается ли это анонимных каналов, Буданов отметил, что, по его мнению, они все анонимные.

"Вы знаете хоть один телеграм-канал, который сказал прямо, что я - это я? Вот и ответ", - отметил глава ГУР.

Он добавил, что их закрытие или блокировка Telegram может стать решением проблемы, но только временно.

"Все же считаю, что надо заставить их зарегистрироваться. Это не будет давлением на прессу. В демократическом обществе, еще раз говорю, нельзя просто так давить... Но бояться сказать, что вы это вы - это тоже неправильно. И от имени анонима выбрасывать в эфир, извините, все за что заплатят из совершенно разных частей мира - это тоже ненормально", - подчеркнул глава ГУР.

На вопрос о том. пользуется ли сам он Telegram, Буданов отметил, что просматривает его время от времени, когда происходят те или иные события, чтобы понять, как их воспринимает российский социум, чтобы смотреть на результаты тех или иных операций разведки, или резонансных событий, которые могут иметь какое-то влияние.

В то же время, отметил Буданов, это исключение для него как для руководителя ведомства, а в целом разведчикам иметь Telegram или другие соцсети абсолютно запрещено.

Проблема с мессенджером Telegram в Украине

Как писал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно высказывались за блокирование или хотя бы определенное ограничение работы платформы Telegram из-за бесконтрольного распространения российской пропаганды и нежелания владельцев платформы идти на контакт с украинскими властями.

В марте группа нардепов зарегистрировала в Раде законопроект, который предлагает запретить госорганам иметь свои страницы в "непрозрачных" соцсетях, таких как Телеграмм.

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