Среди них – одноразовые голосовые и видеосообщения: они удаляются сразу, как только их прослушает или просмотрит получатель.

Популярный мессенджер Telegram обновил мобильные приложения до версии 10.6. Апдейт принес в мессенджер три новые и довольно полезные функции.

Среди них – одноразовые голосовые и видеосообщения: они удаляются сразу, как только их прослушает или просмотрит получатель.

Пользоваться ими просто: при записи свайпните вверх от иконки с микрофоном, чтобы "закрепить" процесс, а потом нажмите на кнопку с цифрой "1". Отмечается, что такие сообщения нельзя переслать, а при записи экрана вместо звука будет тишина.

Видео дня

Еще в Telegram отныне можно ставить запись голосового сообщения на паузу, а затем возобновить – итоговая дорожка склеится.

Telegram 10.6 уже доступен для установки. Чтобы нововведения заработали на смартфоне, нужно обновить мобильное приложение в Google Play и App Store.

А в конце декабря Telegram представил масштабное зимнее обновление. В популярном мессенджере прибавилось несколько новых функций, в том числе для владельцев каналов.

Вас также могут заинтересовать новости: