Российские кибервойска могут предпринимать попытки взлома устройств украинцев.

Российские войска наступают в Украину не только с воздуха, но и через интернет. Государственная служба защиты информации предупредила украинцев о возможных взломах устройств. Украинские системы кибербезопасности пытаются противостоять атака на государственные сайты, но их жертвами могут стать обычные граждане.

Как защитить устройства от взлома: простые советы

Замените пароли на страницах в соцсетях и во всех аккаунтах. Особенно важно поставить надежный пароль в онлайн-банках. Используйте сложные пароли длиной не менее 10 символов, которые содержат буквы и цифры.

Настройте двухэтапную аутентификацию для входа в соцсети. Тогда для входа в аккаунт понадобится подтверждение по смс.

Установите надежный антивирус на компьютеры и телефоны.

Сделайте резервные копии документов на отдельных устройствах или облачных хранилищах.

Используйте только легальные программы. Россия распространяет вирусы через пиратские программы.

Обновите все приложения и установите последние версии операционной системы. В новых версиях улучшены протоколы безопасности.

Не верьте фейкам, которые распространяет российская пропаганда.

Не скачивайте файлы неизвестного происхождения.

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