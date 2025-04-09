Такая система уже работает в Instagram.

Ранее Meta запустила специальные аккаунты для подростков в Instagram, а теперь такая же мера защиты детей будет реализована в Facebook и Messenger.

Первыми новую систему получат пользователи в США, Великобритании, Канаде и Австралии, а позже она будет реализована и в других регионах.

Meta подчёркивает, что их цель - упростить жизнь родителям и дать им больше уверенности в том, что их дети в безопасности. Инициатива опирается на успешный опыт Instagram, где подростковые аккаунты стали обязательными для всех пользователей младше 16 лет.

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В Facebook подростковые аккаунты делают профиль по умолчанию закрытым, ограничивают возможности поиска, убирают нежелательные рекомендации и отключают уведомления в ночное время. Также включается строгий контроль за контентом: подростки будут видеть меньше материалов, связанных с внешностью, диетами, взрослыми темами и насилием. Любые настройки, ослабляющие эти ограничения, можно изменить только с разрешения родителей.

В Messenger подростки не смогут получать сообщения от незнакомцев: им смогут писать только те, с кем уже есть взаимная подписка или подтверждённое знакомство. Meta также обещает напоминания о длительном использовании и контроль времени в приложении.

По результатам опроса, проведённого исследовательской компанией Ipsos по заказу Meta, 94% родителей считают подростковые аккаунты полезными, а 85% уверены, что они помогают детям лучше ориентироваться в приложении. Более 90% опрошенных поддержали каждую из встроенных функций защиты.

Ранее мы рассказывали, что Meta откажется от проверки фактов и ослабит правила модерации контента в Facebook и Instagram.

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