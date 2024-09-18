Теперь подростки будут иметь более строгие настройки при регистрации в соцсети.

Компания Meta занимается разработкой новых "подростковых аккаунтов" для пользователей Instagram, которым еще не исполнилось 18 лет, чтобы родители имели больше возможностей для контроля их деятельности, среди которой возможность заблокировать доступ детей к приложению в ночное время, пишет The Guardian.

В частности компания заявила, что запускает подростковые аккаунты, которые будут применяться к новым пользователям. Позже такие настройки будут распространены и на существующие аккаунты, которые ведут подростки. Такое заявление было сделано после того, как правительство Австралии предложило ограничить доступ к этим платформам.

"Изменения в настройках подросткового аккаунта включают предоставление родителям возможности устанавливать ежедневные временные ограничения для использования приложения, блокировать подростков от использования Instagram в определенное время, видеть аккаунты, с которыми их ребенок обменивается сообщениями, а также просматривать категории контента, которые он просматривает", - объяснили в материале. Видео дня

Теперь подростки, которые регистрируются в Instagram, по умолчанию получают строгие настройки конфиденциальности, среди которых запрет взрослым обмениваться сообщениями с подростками, которые не следят за ними, и отключение уведомлений в ночное время.

В свою очередь согласно новой функции "подросткового аккаунта", пользователям в возрасте до 16 лет теперь требуется разрешение родителей на изменение этих настроек, тогда как 16-18-летние пользователи, которым по умолчанию установлены новые функции, смогут менять их самостоятельно.

"Как только ребенок до 16 лет попытается изменить свои настройки, функции родительского надзора позволят взрослым установить новые временные ограничения, заблокировать доступ в ночное время и просмотреть, с кем их ребенок обменивается сообщениями", - добавили в издании.

Соцсети в мире - последние новости

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