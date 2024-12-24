Xiaomi обновила список 'устаревших' девайсов – они больше не получат обновлений

Обновлённый список недавно пополнили часы Xiaomi Watch S1 и Watch S1 Pro.

Когда наступает время обновить свой Xiaomi? Самый последний сигнал – включение вашего устройства в список EOL (End of Life), куда попадают гаджеты, которые больше не будут получать обновления ПО.

Ресурс XiaomiTime обратил внимание, что в этот раз китайский производитель отправил "на пенсию" умные часы Watch S1 и Watch S1 Pro, которые вышли в 2022 году.

Они не только не будут получать обновления прошивки или новые функций, но и патчи безопасности, что делает девайсы уязвимыми для вновь обнаруженных угроз. Также, без исправлений уязвимостей, пользователям не рекомендуется подключать часы к сетям и использовать конфиденциальные приложения.

Видео дня

С момента выхода Watch S1 Xiaomi представила несколько поколений своих часов. Xiaomi Watch S4 представили этой осенью. На момент написания новости это самый актуальный гаджет в этой линейке.

Напомним, осенью 2024 года вместе с Xiaomi Watch S4 дебютировали флагманы Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, ставшие наиболее "навороченными" смартфонами компании. Вместе с тем уже готовиться премьера Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro и будущим Galaxy S25 Ultra.

Ранее авторы авторитетного медиа The Verge выбрали 7 лучших часов на рынке для разных бюджетов и потребностей, которые будут актуальны и в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости: