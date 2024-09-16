iOS 18 будет доступна на всех смартфонах Apple, начиная с iPhone SE второго поколения, iPhone Xr и iPhone Xs.

Сегодня владельцы совместимых моделей iPhone смогут обновиться на iOS 18. Почти все лето она была доступна для участников бета-тестирования, а сегодня выходит для обычных пользователей.

Новая версия мобильной платформы станет доступна в 20:00 по киевскому времени на всех смартфонах Apple, начиная с iPhone SE второго поколения, iPhone Xr и iPhone Xs.

Полный список устройств, совместимых с iOS 18:

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro / Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max.

Само собой, новенькие iPhone 16 оснащены iOS 18 "из коробки". Правда, их владельцы смогут опробовать нововведения позже остальных – в продаже они появятся 20 сентября.

Ради чего стоит установить iOS 18

iOS 18 называют наибольшим обновлением за годы. Впервые Apple разрешит по желанию менять расположение иконок на экране, как на Android. Мало того, настраивается и цвет значков, плюс, можно отключить названия программ.

Также iOS 18 получила полностью переработанный "Пункт управления", игровой режим, обновленное приложение "Фото", управление взглядом и запись звонков с расшифровкой. А еще iPhone научился показывать время даже после разряда.

Помимо визуальных улучшений, в iOS 18 внедрят ИИ-пакет Apple Inteligence, чтобы составить конкуренцию Google и OpenAI. Правда, ИИ-функции пока что недоступны и появятся в iOS 18.1 и iOS 18.2 до конца года.

Что стоит знать

Вместе с релизом iOS 18 в устройствах Apple заработает функция Activation Lock, которая заблокируют iPhone, если в нем при ремонте использовались краденые б/у-детали.

С учетом того, что такие запчасти обычно ставят без ведома клиента, да и сам сервис зачастую не в курсе, откуда пришли детали, специалисты рекомендуют не обновляться до iOS 18, если ваш телефон был в неофициальном сервисе. Иначе есть риск, что ваш айфон превратится в "кирпич".

Также помните, что большие номерные обновления iOS обычно сопровождаются различными проблемами и багами. Поэтому лучше подождать пару-тройку недель до стабильной версии в духе 18.0.3, где, как минимум, будет устранено большинство недочетов.

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