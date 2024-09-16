Топ разделили на пять групп: лучшие аппараты до 500, 400, 300 и 200 долларов. Также выделили пару моделей на iOS.

За последние годы производителям смартфонов удалось вывести бюджетные аппараты на новый уровень. Многие из них предлагают покупателям широкий функционал и отличную производительность без каких-либо серьезных компромиссов.

Редакторы портала Phone Arena отобрали качественные телефоны из категории "топ за свои деньги", с покупкой которых вы точно не прогадаете. Топ разделили на пять групп, среди которых также выделили бюджетные Айфоны.

Лучшие бюджетные Android до $500

Google Pixel 8a . Практически идеальный смартфон за свои деньги. У него в арсенале OLED-дисплей с частотой 120 герц, фирменный чипсет Tensor G3, а двойная камера на 64+13 Мп снимает лучше большинства Андроидов в этом ценовом сегменте. Из недостатков: толстая рамка вокруг экрана и медленная зарядка.

. Практически идеальный смартфон за свои деньги. У него в арсенале OLED-дисплей с частотой 120 герц, фирменный чипсет Tensor G3, а двойная камера на 64+13 Мп снимает лучше большинства Андроидов в этом ценовом сегменте. Из недостатков: толстая рамка вокруг экрана и медленная зарядка. OnePlus 12R. Смартфон получил процессор Snapdragon 8 Gen 2 с большой камерой охлаждения – по этому показателю он уделывает всех конкурентов. У него также самый большой экран: 6,8-дюймовый OLED с плавной частотой обновления 120 Гц. Но камеры снимают не так хорошо, как Pixel.

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Лучшие бюджетные Android до $400

Samsung Galaxy A35. Устройство получило яркий 120-герцовый AMOLED-экран на 1000 нит и большую батарею емкостью 5000 мАч. Система камер также довольно хороша, как для своей цены. Недостатки тоже есть: это не совсем быстрый чипсет Exynos 1380 и всего 6 ГБ оперативной памяти.

Устройство получило яркий 120-герцовый AMOLED-экран на 1000 нит и большую батарею емкостью 5000 мАч. Система камер также довольно хороша, как для своей цены. Недостатки тоже есть: это не совсем быстрый чипсет Exynos 1380 и всего 6 ГБ оперативной памяти. Nothing Phone (2a). Девайс вышел со знакомым светодиодным "глифом" на задней панели, так что это, вероятно, самый красивый бюджетный телефон из всех. Также у него все хорошо с производительностью и камерами. Но на глобальном рынке сейчас его найти довольно сложно.

Лучшие бюджетные Android до $300

Moto G Power 5G (2024) . На фоне других бюджетников в своем классе он выделяется "задником" из натуральной кожи, поддержкой беспроводной зарядки и внушительным временем автономной работы. Но его ЖК-экран, выглядит далеко не так хорошо, как OLED у конкурентов.

. На фоне других бюджетников в своем классе он выделяется "задником" из натуральной кожи, поддержкой беспроводной зарядки и внушительным временем автономной работы. Но его ЖК-экран, выглядит далеко не так хорошо, как OLED у конкурентов. OnePlus Nord N30 5G. Главными преимуществами здесь являются чистый и плавный пользовательский интерфейс и типичная для бренда сверхбыстрая зарядка: от 0 до 100% меньше, чем за час. Компромиссы, на которые вам придется пойти, включают отсутствие сверхширокоугольной камеры и среднее время работы батареи.

Лучшие бюджетные Android до $200

Samsung Galaxy A15 5G . Возможно, не самый стильный телефон на рынке, но один из самых продвинутых в своем классе. Этот аппарат отличается от остальных наличием AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, щедрых 128 ГБ памяти и батареи на 5000 мАч, которой конкретно здесь хватает на двое суток работы. А получать обновления ОС он будет целых четыре года.

. Возможно, не самый стильный телефон на рынке, но один из самых продвинутых в своем классе. Этот аппарат отличается от остальных наличием AMOLED-экрана с разрешением Full HD+, щедрых 128 ГБ памяти и батареи на 5000 мАч, которой конкретно здесь хватает на двое суток работы. А получать обновления ОС он будет целых четыре года. Moto G 5G (2024). Хоть экран у него ЖК, зато поддерживается повышенная герцовка 120 Гц в отличие от 90 Гц у Galaxy A15. Это идеальный вариант для просмотра видео и скроллинга соцсетей. На задней панели находится 50-Мп основная камера и по сути бесполезная 2-Мп макро, но главная особенность – это невероятно доступная цена.

Лучший бюджетный iPhone

Если вам нужен действительно дешевый iPhone стоимостью до 500 долларов, ваш единственный вариант – iPhone SE 3 , который Apple продает за $429. У него вполне приличные характеристики как для субфлагмана, но придется мириться с крошечным 4,7-дюймовым экраном и жирными рамками.

, который Apple продает за $429. У него вполне приличные характеристики как для субфлагмана, но придется мириться с крошечным 4,7-дюймовым экраном и жирными рамками. Если вы хотите iPhone в современном дизайне и готовы немного выйти за рамки бюджета, авторы Phone Arena посоветовали iPhone 14. В отличие от SE, у него больший 6,1-дюймовый OLED-экран, лучшее время автономной работы и камера.

Ранее в этом месяце в Европе вышел смартфон Honor, от которого без ума китайские пользователи. Он не бьет рекорды производительности, зато является самой тонкой моделью на рынке.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных смартфонов показал, что устройства Xiaomi и Samsung доминируют на рынке. Redmi 13C же стал самым покупаемым смартфоном по цене до 150 долларов.

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