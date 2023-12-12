Водафон сбой в системе / коллаж УНИАН, фото УНИАН, REUTERS

12 декабря произошел масштабный сбой в Киевстар из-за хакерской атаки. О проблемах с доступом к некоторым услугам сообщают также абоненты Vodafone. В частности, проблемы возникли с официальным мобильным приложением Vodafone.

Не работает приложение Vodafone

Сбой в Vodafone затронул официальное мобильное приложение оператора. Приложение Vodafone в данный момент не работает. При попытке зайти в него абонент увидит сообщение о проведении технических работ. Сама компания о технических работах не сообщала.

Сообщение в приложении Водафон - технические работы / скриншот

Через приложение пользователи Vodafone могли изменить тарифный план и посмотреть его подробности, а также узнать, сколько осталось бесплатных минут и мегабайт мобильного интернета в текущем месяце. К счастью, есть бесплатная альтернатива приложению.

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Vodafone - USSD коды

Для доступа к информации о своем тарифе можно набрать USSD коды в телефоне. Их стоит знать всем абонентам Vodafone - полезные команды бесплатны и не требуют доступа в интернет. Вот некоторые из кодов:

  • *101# - проверить сумму на счету и узнать свой тарифный план;
  • *777*1#  - проверить бонусы;
  • *101*444# - досрочно подключить пакет услуг на месяц (сумма за месяц спишется со счета мгновенно);
  • *104*+38ХХХXXXXХХХ# - отправить абоненту СМС "Перезвони мне";
  • *101*4# - проверить остаток бесплатных минут, СМС и интернета в этом месяце.

Также все абоненты Vodafone могут бесплатно позвонить оператору с любыми вопросами по обслуживанию номера по номеру 111.

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