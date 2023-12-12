У абонентов оператора Vodafone - проблема с доступом к приложению.

12 декабря произошел масштабный сбой в Киевстар из-за хакерской атаки. О проблемах с доступом к некоторым услугам сообщают также абоненты Vodafone. В частности, проблемы возникли с официальным мобильным приложением Vodafone.

Не работает приложение Vodafone

Сбой в Vodafone затронул официальное мобильное приложение оператора. Приложение Vodafone в данный момент не работает. При попытке зайти в него абонент увидит сообщение о проведении технических работ. Сама компания о технических работах не сообщала.

Через приложение пользователи Vodafone могли изменить тарифный план и посмотреть его подробности, а также узнать, сколько осталось бесплатных минут и мегабайт мобильного интернета в текущем месяце. К счастью, есть бесплатная альтернатива приложению.

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Vodafone - USSD коды

Для доступа к информации о своем тарифе можно набрать USSD коды в телефоне. Их стоит знать всем абонентам Vodafone - полезные команды бесплатны и не требуют доступа в интернет. Вот некоторые из кодов:

*101# - проверить сумму на счету и узнать свой тарифный план;

*777*1# - проверить бонусы;

*101*444# - досрочно подключить пакет услуг на месяц (сумма за месяц спишется со счета мгновенно);

*104*+38ХХХXXXXХХХ# - отправить абоненту СМС "Перезвони мне";

*101*4# - проверить остаток бесплатных минут, СМС и интернета в этом месяце.

Также все абоненты Vodafone могут бесплатно позвонить оператору с любыми вопросами по обслуживанию номера по номеру 111.

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