12 декабря произошел масштабный сбой в Киевстар из-за хакерской атаки. О проблемах с доступом к некоторым услугам сообщают также абоненты Vodafone. В частности, проблемы возникли с официальным мобильным приложением Vodafone.
Не работает приложение Vodafone
Сбой в Vodafone затронул официальное мобильное приложение оператора. Приложение Vodafone в данный момент не работает. При попытке зайти в него абонент увидит сообщение о проведении технических работ. Сама компания о технических работах не сообщала.
Через приложение пользователи Vodafone могли изменить тарифный план и посмотреть его подробности, а также узнать, сколько осталось бесплатных минут и мегабайт мобильного интернета в текущем месяце. К счастью, есть бесплатная альтернатива приложению.
Vodafone - USSD коды
Для доступа к информации о своем тарифе можно набрать USSD коды в телефоне. Их стоит знать всем абонентам Vodafone - полезные команды бесплатны и не требуют доступа в интернет. Вот некоторые из кодов:
- *101# - проверить сумму на счету и узнать свой тарифный план;
- *777*1# - проверить бонусы;
- *101*444# - досрочно подключить пакет услуг на месяц (сумма за месяц спишется со счета мгновенно);
- *104*+38ХХХXXXXХХХ# - отправить абоненту СМС "Перезвони мне";
- *101*4# - проверить остаток бесплатных минут, СМС и интернета в этом месяце.
Также все абоненты Vodafone могут бесплатно позвонить оператору с любыми вопросами по обслуживанию номера по номеру 111.