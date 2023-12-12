В Киеве сбой в работе "Киевстара" не влияет на систему оповещения.

В отдельных общинах во время сбоя в работе мобильного оператора "Киевстар" перестали работать системы оповещения о воздушной тревоге.

В частности, Сумская городская военная администрация предупреждает: "Из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" на территории Сумской городской ТГ временно не будет работать система оповещения. На время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей, оповещение громады во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС. Также призываем отслеживать сообщения о воздушных тревогах на официальных информационных ресурсах".

Официальный Telegram-канал об оперативной ситуации в Бориспольской общине сообщает, что в общине временно не функционирует система оповещения.

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"В настоящее время информирование о воздушной тревоге будут осуществлять экипажи полиции через свои громкоговорители. Также следите здесь за сообщениями и распространите эту информацию", - призывают местных жителей.

Харьковская ОВА также предупредила, что некоторое время часть сирен системы оповещения не будет работать "в связи с проведением технических работ", которых именно не уточняется.

Граждан призывают пользоваться официальным мобильным приложением "Воздушная тревога".

В то же время, городские власти Киева сообщают, что сбой в работе "Киевстара" не влияет на систему оповещения о воздушной тревоге в столице.

"Система оповещения о воздушной тревоге не зависит от работы "Киевстара". Поэтому технический сбой в работе мобильного оператора не влияет на постоянство работы системы оповещения столицы", - отмечают в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Обращается внимание, что даже в случае отсутствия электроснабжения модернизированная часть системы оповещения будет работать автономно. В то же время в местах установки старой части системы, в случае отсутствия электропитания о сирене будет оповещать патрульная полиция через громкоговорители.

Городские власти также информируют, что оплата проезда в Киевском метрополитене осуществляется в обычном режиме.

Масштабный сбой в "Киевстаре" - главные новости

Сегодня утром в работе украинского оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой - отсутствует мобильная связь и интернет, не работает сайт оператора. Как стало известно впоследствии, проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки на инфраструктуру оператора.

В Минцифры при этом отмечают, что национальный роуминг не работает, потому что "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах другим операторам.

В компании "Киевстар" заявили, что не могут сказать, сколько нужно времени для восстановления системы после масштабной хакерской атаки. Цель киберпреступников - уничтожить инфраструктуру оператора мобильной связи.

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