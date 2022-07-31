Устройство стоит от 5099 юаней (~27 000 грн).

В Китае поступил в продажу первый портативный компьютер компании AOKZOE, который многие уже успели окрестить главным конкурентом консоли Steam Deck от Valve.

Новинка работает на Ryzen 6800U (Zen3+), которого хватит, чтобы обеспечит работу Cyberpunk 2077 и Elden Ring на максимальных настройках графики.

Ryzen 6800U – это 8-ядерное и 16-поточное решение, которое работает на максимальной частоте 4,7 ГГц и оснащается кэш-памятью третьего уровня размером 16 МБ. Графика AMD Radeon 680M с архитектурой RDNA 2 и быстрая память LPDDR5 6400 МГц прилагаются.

AOKZOE A1 работает на базе Windows 11 и совместима со Steam OS. Консоль оснащается 8-дюймовым экраном, накопителем до 2 ТБ и аккумулятором до 17 100 мАч. Размер – 285×125×24 мм, масса – около 670 г.

Устройство стоит от 5099 юаней (~27 000 грн). Отметим, что это дороже, чем просят за Steam Deck, но консоль Valve достаточно непросто купить по рекомендованной цене, что также нужно учитывать.

Ранее УНИАН уже писал, что AMD выпустила новые драйвера для карт Radeon, которые в два раза улучшают работу в играх. Так, например, в Minecraft прирост FPS может достичь 92%

Также в одном из заметок мы собрали пятерку бюджетных видеокарт, которые "потянут" большинство современных игр и отлично подойдут для офисной работы.

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