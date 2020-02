Две недели с GeForce Now. Как работает сервис "облачного" гейминга в Украине

В сети уже неоднократно поднималась шумиха по поводу PlayStation Now или Google Stadia – это сервисы "облачного" гейминга, которые за подписку дают возможность пользователям играть в игры из их библиотеки. Главная особенность сервиса в том, что вам не нужен мощный компьютер для требовательных современных игр. Сама игра будет запускаться на сервере и транслировать вам картинку. То есть, вам понадобится любой офисный калькулятор с хорошим подключением к интернету.

Проблема в том, что PlayStation Now и Google Stadia еще не работают в нашем регионе. Зато GeForce Now работает.

Как работает сервис

Итак, что же такое GeForce Now? Это сервис «облачного» гейминга от NVidia, но не такой, как Stadia. Если в Google Stadia пользователю по подписке доступны всего около полусотни игр, то NVidia нам говорит, что в их сервисе доступны сотни игр. Сотни! Но это не совсем так.

На первый взгляд библиотека GeForce Now выглядит крайне бедно. Здесь есть Kingdom Come Deliverance, Metro, Dying Light, Fallout 76, серия Dark Souls, Mafia 3, Injustice 2 и еще пара-тройка ААА-игр. Есть также несколько стратегий типа Tropico 5 и Hearts of Iron 4. И все. Остальные игры вряд ли представляют интерес широкой аудитории. Кроме различных симуляторов фермера, виртуальной рыбалки и гольфа, тут есть целая куча никому не нужных проектов.

Вы что-нибудь слышали про RimWorld, My Time at Portia или вот Skybolt Zack? Это, кстати, ритм-платформер, который выглядит как игра для смартфонов. А вот его минимальные требования: видеокарта Intel HD 530 и 4 ГБ оперативной памяти. Не совсем понятно, зачем нужен сервис "облачного" гейминга, чтоб его запустить. К слову, все это добро находится в списке "Популярных игр". Ничего странного, просто в GeForce Now другого списка нет. Ну, разве что "Бесплатные игры", куда входят World of Tanks, Fortnite и War Thunder.

Вы спросите: а где же все эти сотни крутых игр, которые, по обещаниям NVidia, должны быть в GeForce Now? Остальные игры не отображаются в сервисе и их нужно искать через строку поиска. Вводите, к примеру, The Witcher 3 или Assassin's Creed Odyssey, и сервис предлагает вам сохранить их в библиотеке и начать играть. И вот тут-то начинается самое интересное.

За подписку вы получаете только возможность играть на серверах компании. А игры у вас должны быть куплены, причем строго в магазине Steam. Вот, захотелось вам сыграть в Kingdom Come Deliverance, тем более, что на днях вы его бесплатно получили в Epic Games Store. Но GeForce Now будет упорно закидывать вас на страницу игры в Steam и предлагать ее купить. И это странно, потому что тот же Fortnite, который доступен в сервисе, запускается как раз через Epic Games Store.

Дальше больше. Не все игры, которые есть в Steam, вам будут доступны в GeForce Now. К примеру, Red Dead Redemption 2 даже не отображается в поиске, хотя в магазине Гейба он спокойно продается.

Что с играми Activision Blizzard

На прошлой неделе из «облачного» игрового сервиса GeForce Now пропали игры издателя Activision Blizzard. А это Call of Duty: Modern Warfare, Overwatch, Diablo 3 и другие. В NVidia объяснили, что включили эти игры в список, так как они участвовали в бета-тесте сервиса. После официального релиза GeForce Now, компания Activision Blizzard захотела заключить новый договор, а в NVidia считали, что старый контракт будет действовать еще три месяца. «Понимая это недоразумение, мы убрали игры компании из нашего сервиса. Надеемся, что сможем снова сотрудничать в будущем», - сообщили представители NVidia в интервью Bloomberg.

По всей видимости, ни NVidia, ни Activision Blizzard не спешат уладить это недоразумение, потому что Modern Warfare, Overwatch и Diablo 3, так и не вернулись в GeForce Now. Что, опять-таки, странно, ведь их все равно нужно покупать. Что мешает издателям разрешить это делать? И что мешает NVidia добавить остальные магазины, в которых можно приобретать игры?

Сколько стоит подписка

Месячная подписка обойдется вам примерно в 385 грн. Цена за полгода составит 1925 грн, а годовая подписка - 3845 грн. И это, подчеркиваем, только за возможность играть на слабом железе. Игры же вам придется докупать отдельно.

Комфортно ли играть

Тут мы никакой Америки не откроем. Играется более-менее нормально. В сингловых играх, а мы патриотично тестировали на Metro Last Light, особых проблем не ощущалось. Хотя, стоит отметить, что картинка была не лучшего качества. В Fortnite же случалось падение частоты кадров, инпут-лаги, а иногда картинка «замыливалась». Но тут пришлось пенять еще и на нестабильное интернет-соединение.

В целом, сам облачный гейминг на GeForce Now, как, собственно, и другие, звезд с неба не хватает, но работает вполне убедительно. Правда, уж слишком много с ним мороки. Нужно установить клиент GeForce Now, с него попасть в Steam, там купить игру, вернуться, начать играть. А если у вас на ноутбуке две видеокарты - интегрированная и дискретная, то придется еще и устроить танцы с бубном, потому что GeForce откажется вообще запускать что-либо. В целом, все это выглядит крайне неудобно, особенно если вы привыкли к консольному геймингу, где, нажав пару кнопок на геймпаде, можно наслаждаться игрой.

Играть или не играть?

Непонятно, для кого нужен этот сервис. Ведь если у вас не было игрового ПК, то вы вряд ли активно пополняли свою библиотеку в Steam. Ну, зачем вам было покупать игры, если вам не на чем было в них играть. А, значит, в GeForce Now вам нужно платить дважды: и за подписку, и за игры.

Для тех пользователей, кто все же запасался на распродажах в надежде когда-то все пройти, тоже не все так гладко. Далеко не все игры пока что доступны в GeForce Now, даже если вы купили их. В своих соцсетях представители NVidia убеждают, что нынешние неприятности – это временное явление. «В дополнение к сотням игр, которые в настоящее время поддерживаются, у нас есть более 1500 игр, которые разработчики попросили добавить в сервис. Следите за обновлениями, скоро будут хорошие новости», - отмечается в сообщении сотрудников сервиса.

Если NVidia исправит все недочеты, тогда сервисом можно будет пользоваться. Но стоит ли платить за него сейчас? Вряд ли. Ведь, несмотря на официальный релиз, не покидает ощущение, что GeForce Now все еще находится в бета-тесте.

Сергей Коршунов