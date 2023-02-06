Аппарат получит топовый процессор Snapdragon и выйдет в третьем квартале этого года.

Смартфон Nothing Phone (1) появился в мировой продаже летом прошлого года. Благодаря своему необычному дизайну и доступной цене аппарат получил статус "убийцы айфона", а журнал Time даже назвал его "самым инновационным смартфоном" года. Сегодня в интернете появились некоторые подробности о следующем поколение.

Источники сообщают, что смартфон получит новый чип серии Qualcomm Snapdragon 8, но модель не называется. Напомним, первый Nothing Phone комплектуется Snapdragon 778G+.

Новый смартфон получит как минимум 12 ГБ оперативной (будет функция virtual RAM) и 256 ГБ постоянной памяти. Еще одно улучшение относительно первого поколения – аккумулятор емкостью 5000 мАч вместо 4500 мАч. Экран – AMOLED с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

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К слову, компания-разработчик Nothing до этого упоминала, что второе поколение будет более премиальным. Точной даты презентации Nothing Phone (2) пока нет, но ожидается, что смартфон покажут в третьем квартале этого года.

Подробнее о Nothing Phone (1)

Фишкой смартфона стала подсветка из 900 светодиодов и дисплей с симметричными рамками. Поведение подсветки регулируется через специальное приложение – свечение может быть разным исходя из ситуации,

Смартфон получил 6.55-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60-120 Гц и разрешением Full HD+. Разрешение "фронталки" составляет 16 Мп, а в составе основной два сенсора – основной на 50 Мп и широкоугольный на 50 Мп. В Украине цены на Nothing Phone (1) стартует от 17 000 грн.

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