Уведомления о необходимости обновления устройства, в частности, программ иоперационной системы, приходят регулярно. Однако часто мы их отклоняем из-за нехватки времени или занятости ежедневными задачами. В связи с этим специалисты ESET решили рассказать, почему обновления устройств важны для безопасности пользователей и к чему может привести игнорирование таких уведомлений.

Зачем обновлять устройства?

По оценкам, только в 2021 году было 230 миллиардов загрузок программ, что на 63% больше, чем в 2016 году. При этом в среднем пользователь смартфона имеет 40 отдельных приложений. Следует отметить, что такие данные не учитывают другие устройства, которые используют большинство пользователей, в частности компьютеры и ноутбуки, а также фитнес-трекеры и другие смарт-девайсы.

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Все эти приложения нуждаются в обновлении, как и операционная система, браузер, а также встроенное программное обеспечение, которое есть на девайсе. Всплывающие уведомления об обновлении устройств и программ могут раздражать и препятствовать работе, однако их применение необходимо в связи с рядом важных причин.

1. Обеспечение максимальной защиты.

Часто в программах есть уязвимости, которые в случае несвоевременного исправления могут использовать хакеры в различных атаках. В частности, такие атаки могут начинаться с попыток заставить пользователей нажать на вредоносную ссылку, открыть вложенный файл в сообщении или перейти на специально созданные опасные веб-сайты.

В результате таких действий киберпреступники могут удаленно запустить вредоносный код на уязвимых системах или опасную программу, загруженную на устройство, что может привести к следующим последствиям:

кража личных данных и конфиденциальной информации для входа, например, в онлайн-банкинг;

шифрование всех файлов с помощью программы-вымогателя на вашем компьютере и требование денежных средств за расшифровку данных;

криптоджекинг, во время которого хакер с помощью вашего компьютера осуществляет незаконный майнинг криптовалюты, используя большие объемы электроэнергии и нанося ущерб вашему девайсу;

ботнет, который захватывает устройство и использует его для атак на других пользователей.

Обновления устройств, включая операционную систему и программное обеспечение до актуальной версии, устраняют эти проблемы, исправляя соответствующую уязвимость безопасности.

2. Безопасность устройств ваших друзей и семьи.

Любые общие компьютеры дома, которые не обновляются, могут предоставить злоумышленникам не только доступ к вашим аккаунтам и конфиденциальной информации, но и к устройствам вашей семьи. Хакеры также могут получить доступ к электронной почте, мессенджерам или соцсетям, чтобы отправить скрытое вредоносное программное обеспечение вашим контактам.

Поэтому своевременное обновление устройств и программного обеспечения до актуальной версии также обеспечит лучшую киберзащиту вашей семьи.

3. Более высокая производительность работы устройства.

Обновление программного обеспечения не только защищает ваше устройство, но также помогает решить проблемы производительности, которые могли обнаружить разработчики. Таким образом, обновление устройств может помочь продлить срок работы батареи, предотвратить сбои приложений, улучшить скорость загрузки страниц и добавить другие возможности для лучшей работы.

4. Появление новейших функций бесплатно.

Разработчики программного обеспечения также используют обновления для внедрения новых функций для своих пользователей. В частности, последнее обновление iOS получило огромный набор новых возможностей ― от редактирования сообщений и настройки экранов блокировки до улучшений Apple Pay и даже функции проверки безопасности для защиты пользователей.

5. Предотвращение проблем на работе.

Многие компании во время удаленной работы настаивают на использовании корпоративных устройств, у которых есть собственные механизмы обновления. Несмотря на это, некоторые работодатели позволяют персоналу использовать личные девайсы для подключения к корпоративным сетям и доступа к бизнес-приложениям в облаке. Однако, если эти устройства скомпрометированы из-за неудачного или несвоевременного обновления основных программ, могут возникнуть проблемы.

В частности, злоумышленники могут похитить ваши корпоративные данные для входа в системы компании. Также существует риск использования того же доступа для заражения корпоративной сети вредоносной программой.Это может привести к серьезному нарушению безопасности данных или атаке программ-вымогателей. Средняя стоимость утечки данных сегодня составляет около 4,4 миллиона долларов США за инцидент.

Чтобы упростить работу, на большинстве современных устройств и компьютеров по умолчанию включено автоматическое обновление. Если по какой-либо причине у вас такая возможность отключена, поищите в Интернете, как включить эту функцию именно на вашем устройстве и активируйте ее. Также следует соблюдать базовые правила безопасности:

осуществляйте регулярное резервное копирование для быстрого восстановления доступа к данным при их потере;

загружайте программы только из официальных и проверенных магазинов приложений;

позаботьтесь о защите от онлайн-угроз с помощью решения по безопасности для ноутбука, мобильного телефона и даже смарт-телевизора.

В конце концов обновления устройств предназначено для своевременного устранения ошибок безопасности, улучшения производительности и усовершенствования функционала девайсов. Поэтому не пренебрегайте уведомлениями о новой версии и своевременно обновляйте устройства и приложения на них. В частности, недавно вышла новая версия продуктов ESET для домашних пользователей, которая имеет новую технологию обнаружения новых угроз и обеспечит лучшую защиту вашего ноутбука.

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.