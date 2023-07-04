Интерфейс сервиса визуально будет напоминать Instagram, а функционально – Twitter и Mastodon.

Threads – новая социальная сеть от Instagram с фокусом на текстовые публикации, которая составит конкуренцию Twitter – запустится уже в этот четверг, 6 июля.

Как передает Bloomberg, пользователям не придется создавать сообщество с нуля – Threads поможет перенести подписчиков из Instagram. Сервис позволяет публиковать текстовые сообщения с возможностью комментирования, оценки и репоста.

Судя по скриншотам и описанию, интерфейс сервиса визуально будет напоминать Instagram, а функционально – Twitter и Mastodon. Публикации будут ограничены 500 символами, что почти в два раза больше лимита в Twitter (280 знаков).

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Также из описания следует, что пользование сервисом будет абсолютно бесплатным – и не будет никаких ограничений на количество публикаций, которые пользователь сможет просмотреть.

Как сообщали журналисты, в прошлом месяце на внутрикорпоративной встрече руководители Instagram рассказали, что Threads будет работать по децентрализованному протоколу ActivityPub. То есть, любой желающий сможет запустить собственный сервер, который связывается с другими.

Цукерберг против Маска

Запуск Threads сопровождается ужесточением правил работы Twitter. Днями владелец соцсети Илон Маск ограничил количество постов, которые пользователи могут просмотреть в сутки, и начал требовать от посетителей регистрацию для просмотра контента.

Журналисты отмечают, что за последние годы появилось много приложений-конкурентов Twitter, однако Threads "может быть самой большой угрозой, с которой сталкивался Twitter до сегодня".

Ранее мы писали, что Илон Маск даже вызвал Марка Цукерберга на бой без правил после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента Twitter.

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