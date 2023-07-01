Уже более полугода эксцентричный миллиардер пытается реформировать купленную им соцсеть.

Илон Маск анонсировал еще одну меру в рамках своей борьбы с "манипуляциями" и незаконным сбором данных в Twitter. Теперь пользователям ограничат количество постов, которые они могут просмотреть в сутки.

"Чтобы устранить экстремальные масштабы сбора данных и манипуляций с системой, мы применили следующие временные ограничения", – написал Маск в своем Твиттер.

Отныне на пользователей соцсети налагаются такие ограничения:

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верифицированные учетные записи ограничены чтением 6000 сообщений в день;

неверифицированные аккаунты – до 600 прочитанных постов в день;

новые неверифицированные аккаунты – до 300 постов в день.

Илон Маск реформирует Twitter – последние новости

Ранее стало известно, что Илон Маск начал борьбу с компаниями, которые используют посты пользователей в Twitter для обучения своих нейронных сетей на этом массиве данных. Маск считает это нарушением правил пользования его социальной сетью и уже закрыл возможность чтения постов тем, кто не имеет аккаунта в Twitter.

А до этого Маск решил ограничить количество личных сообщений в сутки, которые могут отправлять друг другу пользователи, не оформившие подписку Twitter Blue. Вместо прежних 500 сообщений в сутки пользователям придумали лимит в 50-100 сообщений или даже меньше.

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