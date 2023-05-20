Релиз сервиса состоится уже этим летом.

Этим летом Instagram запустит новую соцсеть с текстовыми постами, которая будет конкурировать с Twitter. Об этом говорят источники газеты Bloomberg.

По данным издания, приложение в данный момент тестируется разработчиками и неназванными знаменитостями и инфлюенсерами, которые могли бы помочь в продвижении нового сервиса. При этом сервис не будет частью Instagram, но его аккаунт можно будет связать с новым сервисом.

Судя по утекшей презентации, интерфейс сервиса визуально будет напоминать Instagram, а функционально – Twitter и Mastodon. На скриншоте отмечается, что публикации ограничены 500 символами, что почти в два раза больше лимита в Twitter (280 знаков). К ним можно будет прикреплять ссылки, фото и видео.

Видео дня

Также новинка будет децентрализованная: любой желающий сможет запустить собственный сервер, который связывается с другими. Впервые о разработке соцсети стало известно в марте от издания Platformer, а спустя три месяца стало известно, что вскоре ее уже готовы запустить.

Илон Маск купил Twitter: что сейчас происходит в компании

Илон Маск, относительно недавно ставший главой Twitter, активно ищет новые способы монетизации платформы, что привело к окончательной переработке процесса верификации аккаунтов. Вместо того чтобы использовать "синюю галочку" для борьбы с дезинформацией, она теперь выдается только тем, кто готов ежемесячно платить Маску от 8 до 1000 долларов.

Параллельно новый владелец Twitter экспериментирует с алгоритмической лентой – теперь в ней появляются только верифицированные аккаунты. Твиты большинства пользователей платформы, у которых нет синей галочки, будут видны только в другой, хронологической ленте, где все посты авторов из ваших подписок идут по порядку.

Помимо "синей галочки" рядом с именем подписка Twitter Blue позволяет получить и ряд других преимуществ. Например, можно создавать более длинные твиты, редактировать (в течение 30 минут после публикации) и отменять их. Кроме того, подписчики видят вдвое меньше рекламы.

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