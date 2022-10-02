В результате "живучей" всех оказался iPhone 13 Pro Max, проработавший больше 9 часов.

Китайский блогер опубликовал тест автономности всех моделей линейки iPhone 14, а также сравнил их с 13-м поколением айфонов. Как оказалось, с автономностью у прошлогоднего флагмана дела обстоят куда лучше.

В сравнительном тесте автономности приняли участие iPhone 13, Pro и Pro Max, которые сравнили с актуальными моделями iPhone 14, Pro и Pro Max. Модель с приставкой Plus, напомним, выйдет лишь 7 октября.

Отмечается, что все тесты проводились в одинаковых условиях. Смартфоны обновили до последней версии iOS 16.0.2, поставили яркость экрана на 350 кд/м² и пользовались, как обычно: социальные сети, съемка и просмотр видео, загрузка игр и так далее.

Видео дня

В результате "живучей" всех оказался iPhone 13 Pro Max, проработавший 9 часов и 3 минуты – это на 30 минут дольше iPhone 14 Pro Max с 8 часами и 31 минутой работы. Разница в автономности обычных iPhone 14 и 13 составила 8 минут в пользу первого, тогда как 14 Pro и 13 Pro проработали одинаковое время.

Коротко о новеньких iPhone 14

Мировые продажи линейки iPhone 14 стартовали 16 сентября 2022 года. Apple снова разделила модели iPhone на "обычный" и Pro-версию, и mini среди них нет.

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый интерактивный вырез, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц и долгожданный режим Always On Display, который повсеместно встречается в Android-смартфонах. Основная камера теперь на 48 Мп, а внутри стоит новый процессор A16 Bionic.

Обычные iPhone 14 по сути представляют собой слегка улучшенные iPhone 13: у смартфонов все та же "челка", дисплей с частотой 60 Гц и даже прошлогодний процессор A15 Bionic, но с дополнительным графическим ядром – производительность выросла на 18%.

Отсутствие значимых отличий между iPhone 13 и 14 ожидаемо сказалось на продажах. Продажи обычных iPhone 14 по итогам первой недели с запуска упали на 70% в сравнение с аналогичным периодом iPhone предыдущей серии. Людям нужны только iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max – их продажи, наоборот, выросли на 56%.

Вас также могут заинтересовать новости: