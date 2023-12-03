OnePlus 12 станет серьезным обновлением прошлогодней модели и на момент выхода будет самым мощным смартфоном в мире.

Уже через пару дней OnePlus представит новый флагман OnePlus 12. Чтобы подогреть интерес к анонсу, компания рассказала, чем будет удивлять в новом поколении. Минорным это обновление точно не будет.

К примеру, OnePlus 12 получит так называемый "голографический звук". Это собственная разработка компании – с ее помощью смартфон будет способен различать звуки из разных источников при их одновременном воспроизведении. Еще обещают автономность, которая "превзойдет всякое воображение".

Какие еще у него будут фишки:

Улучшенные стереодинамики, поддерживающие технологию Dolby Atmos.

"Самый мощный вибромотор в отрасли", который, может адаптироваться под любые приложения и игры.

Многофункциональный NFC – смартфон можно будет прикладывать любой стороной к терминалу. Видео дня

Дисплей с поддержкой Dolby Vision.

Bluetooth 5.4, интерфейс USB 3.2 Gen1, защита корпуса IP65;

Ко всему этому OnePlus 12 установил новый рекорд производительности среди Android-устройств, набрав 2,3 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Для сравнения, самый топовый смартфон Apple в похожем тесте набирает всего 1,64 млн балла.

Помимо топовой производительности, OnePlus 12 сможет выдавать рекордную яркость экрана в 4500 нит. Предыдущий рекорд среди смартфонных экранов – у Redmi K70 Pro (4000 нит). Также в OnePlus уже подтвердили, что их будущий флагман первым на рынке получит флагманский фотосенсор Sony LYT-808.

Презентация флагмана намечена на 5 декабря этого года. За пределами Китая устройство должно появиться в январе. Журналисты считают, что OnePlus 12 может оказаться более выгодной покупкой, чем последний iPhone 15 Pro Max от Apple.

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