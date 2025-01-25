'Киевстар' подтвердил намерение купить Uklon

Одним из ключевых элементов стратегического развития компании являются инвестиции в инновационные технологии и новые сервисы, отметили в пресс-службе.

Украинский оператор "Киевстар" подтвердил, что планирует приобрести сервис вызова авто Uklon, сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на комментарий компании.

Как отметили в пресс-службе "Киевстара", одним из ключевых элементов стратегического развития компании являются инвестиции в инновационные технологии и новые сервисы. Именно с этой целью компания рассматривает возможность приобретения Uklon, которая является разработчиком онлайн-платформы заказа перевозок и доставки в Украине и Узбекистане.

Для "Киевстара" инвестиция в Uklon будет логичным шагом в построение интегрированной цифровой экосистемы и важным этапом неорганического роста и масштабирования бизнеса.

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В то же время для Uklon эта сделка увеличит инвестиции в цифровые сервисы и выходы на новые рынки при поддержке материнской компании "Киевстар", Veon, отметили в пресс-службе компании.

Также отмечается, что оператор хочет выйти за пределы привычного предоставления услуг связи. "С этой же целью мы рассматриваем аналогичные соглашения с другими компаниями", - отмечает пресс-служба.

Forbes Ukraine со ссылкой на ответ Антимонопольного комитета (АМКУ) пишет, что "Киевстар" подал заявку на покупку Uklon в декабре 2024-го. Текущая цена компании может составлять $40-80 млн.

Uklon закончил три квартала 2024-го с выручкой в 1,2 млрд грн. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Соглашение "Киевстар" и Uklon

Как сообщал УНИАН, ранее Антимонопольный комитет (АМКУ) получил заявку от крупнейшей телекоммуникационной компании Украины "Киевстар" на покупку сервиса такси Uklon.

Согласно ответу АМКУ на запрос СМИ, в декабре 2024 года в Антимонопольный комитет поступили заявления от "Киевстар" на приобретение украинских ООО "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Украина" и кипрской UKLON LTD.

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