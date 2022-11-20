Компания наглядно показала, как корректно подключать видеокарту / Скриншот

Nvidia спустя месяц после первых жалоб выпустила заявление касательно плавящихся коннекторов питания на ее новых видеокартах RTX 4090. В компании отметили, что пока им известно о "50 случаях по всему миру".

На своем форуме поддержки клиентов NVIDIA сообщила, что наиболее распространенная причина возникновения проблемы заключается в том, что владельцы видеокарт не полностью подключают коннектор в разъем. Дело в том, что нужно прикладывать определенное усилие до характерного щелчка.

Компания также опубликовала фото с правильным примером, как нужно подключать видеокарту. Неправильно установленный коннектор уже не раз назывался основной причиной возгорания.

Источник: NVIDIA

Как правильно подключать RTX 4090, также показали авторы канала Gamers Nexus. 

"Мы изучаем дополнительные способы обеспечения безопасности разъема перед включением видеокарты", – добавили в Nvidia. Также в компании подчеркнули, что всем пострадавшим возместит все расходы, даже за графические ускорители партнеров вроде Gigabyte.

В AMD уже успели воспользоваться ситуацией и подколоть своих конкурентов из NVIDIA, предложив пользователям выбрать ее видеокарты Radeon RX 7900, не подверженные "плавлению".

GeForce RTX 4090 – самая мощная видеокарта в мире на сегодня

Напомним, в середине октября стартовали продажи GeForce RTX 4090 – старшей модели в линейке 40-й серии и самой мощной видеокарты в мире на данный момент. 

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей. Сейчас в Европе одна RTX 4090 стоит столько же, сколько и две RTX 3090 Ti.

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