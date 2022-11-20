В компании отметили, что пока им известно о "50 случаях по всему миру".

Nvidia спустя месяц после первых жалоб выпустила заявление касательно плавящихся коннекторов питания на ее новых видеокартах RTX 4090. В компании отметили, что пока им известно о "50 случаях по всему миру".

На своем форуме поддержки клиентов NVIDIA сообщила, что наиболее распространенная причина возникновения проблемы заключается в том, что владельцы видеокарт не полностью подключают коннектор в разъем. Дело в том, что нужно прикладывать определенное усилие до характерного щелчка.

Компания также опубликовала фото с правильным примером, как нужно подключать видеокарту. Неправильно установленный коннектор уже не раз назывался основной причиной возгорания.

Как правильно подключать RTX 4090, также показали авторы канала Gamers Nexus.

"Мы изучаем дополнительные способы обеспечения безопасности разъема перед включением видеокарты", – добавили в Nvidia. Также в компании подчеркнули, что всем пострадавшим возместит все расходы, даже за графические ускорители партнеров вроде Gigabyte.

В AMD уже успели воспользоваться ситуацией и подколоть своих конкурентов из NVIDIA, предложив пользователям выбрать ее видеокарты Radeon RX 7900, не подверженные "плавлению".

GeForce RTX 4090 – самая мощная видеокарта в мире на сегодня

Напомним, в середине октября стартовали продажи GeForce RTX 4090 – старшей модели в линейке 40-й серии и самой мощной видеокарты в мире на данный момент.

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей. Сейчас в Европе одна RTX 4090 стоит столько же, сколько и две RTX 3090 Ti.

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