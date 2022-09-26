А также отключение крупнейших частных банков от SWIFT.

Ряд европейских стран поддержали введение более жестких санкций в отношении России. Он подразумевает запрет на экспорт в страну "десятков категорий высокотехнологичных товаров", включая смартфоны.

Такие меры предлагают ввести Польша, Эстония, Латвия, Литва и Ирландия, пишет издание EUObserver со ссылкой на источники.

Также авторы проекта предлагают:

отключить крупнейшие частные российские банки от SWIFT;

запретить продажу и импорт алмазов, выпущенных или экспортированных из России;

запретить сотрудничество с Россией в области атомной энергетики;

запретить европейским фирмам выполнение IT-заказов для клиентов из России и прекратить использовать в ЕС продукцию Kaspersky Lab;

отключить вещание трех пропагандистских каналов (НТВ Мир, РЕН ТВ и Россия 1), а также шести интернет-порталов.

Отметим, что для реализации предложения его должны поддержать все 27 стран ЕС.

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Технологические ограничения для России

Напомним, с февраля некоторые компании, в частности Apple и Samsung, приостановили поставки своей продукции в Россию. Параллельно китайские гиганты Lenovo и Xiaomi, несмотря на призывы Пекина сопротивляться принуждению из-за рубежа, по-тихому сворачивают свой бизнес в стране-агрессоре.

В связи с этим в стране-изгое хотят наладить производство собственных смартфонов и компьютеров. И даже взялись за создание собственной мобильной ОС для "конкуренции" с Android.

Последним на сегодня с российского рынка ушел крупнейший производитель девайсов для ПК Logitech. Компания работала в стране с 2008 года.

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