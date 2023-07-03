В то же время Apple разрабатывает новую функцию проверки слуха и измерения температуры.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple представит новую версию кейса для AirPods Pro, оснащенную разъемом USB-C, уже этой осенью вместе с iPhone 15. Этого, напомним, требует закон ЕС об унификации зарядных портов.

При этом журналист подчеркнул, что новый разъем, скорее всего, будет единственным нововведением. AirPods Pro вписываются в трехлетний цикл обновлений, будучи впервые выпущенными в 2019 году и получившими апдейт в 2022-м.

В то же время Apple работает над функцией проверки слуха. Планируется, что наушники будут воспроизводить разнообразные тона и звуки, чтобы оценить слуховые возможности человека. Прежде компания внедрила в AirPods функции Conversation Boost и Live Listen, которые в определенной степени заменяют слуховые аппараты.

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Также новые наушники Apple смогут определять температуру тела через ушной канал – этот метод будет отличаются большей точностью, чем с запястья, где носят Apple Watch. Однако внедрение этой функции может занять определенное время, возможно даже "несколько лет", подчеркнул Гурман.

Известно, что этой осенью Apple также выпустит серию iPhone 15, которая будет оснащена разъемом USB-C вместо Lightning. По слухам, Pro-модели 15-ки получат более быстрый Thunderbolt 3, тогда как iPhone 15 и 15 Plus останутся с прежней скоростью передачи данных на уровне USB 2.0.

Какие новые продукты Apple ожидаются в ближайший год

По данным Bloomberg, начиная с осени 2023 года и на протяжении первой половины 2024, Apple покажет огромное количество новинок. Наряду со смартфонами iPhone 15 в планах упоминаются часы Watch Series 9, iPad Pro с OLED-экраном и десяток компьютеров.

Также Apple уже работает над удешевленной версией своих новых "чудо-очков" Vision Pro. Ожидается, что более доступная версия гарнитуры появится в конце 2025 года – то есть через 2 года после оригинального Vision Prо.

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