Разработчики китайской LLM использовали так называемый метод дистилляции.

Разработчики ChatGPT из OpenAI обвинили создателей китайского искусственного интеллекта DeepSeek в воровстве данных для обучения.

Один из разработчиков ChatGPT заявил изданию Financial Times, что DeepSeek использует для обучения метод дистилляции. Это когда небольшая лингвистическая модель использует результаты машинного обучения более мощной нейросети. Грубо говоря, ворует уже обработанные данные.

Чисто технически, это не запрещено, а даже широко используется в машинном обучении и разработке искусственного интеллекта. Но DeepSeek создавалась с коммерческой целью разработки конкурента ChatGPT, а это уже прямо нарушает политику использования OpenAI.

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Сообщается, что OpenAI, совместно с Microsoft, удалили аккаунты в ChatGPT, которые предположительно связаны с DeepSeek. Стоит отметить, что сразу после релиза сама DeepSeek отвечала пользователям, что она ChatGPT.

Последние новости о DeepSeek

Несколько дней назад китайская компания DeepSeek представила собственную лингвистическую модель DeepSeek-R1, которая, как утверждается, намного дешевле и эффективнее ChatGPT.

Всего через несколько часов после релиза акции ведущих технических компаний рухнули. Больше всего пострадали предприниматели непосредственно связанные с искусственным интеллектом: Nvidia, OpenAI, Meta, Google и другие.

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