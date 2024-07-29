Ключевых функций Apple Intelligence, например, поумневшей Siri и интеграции ChatGPT, в этой версии не ожидается.

Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, компания Apple не успевает закончить работу над Apple Intelligence к выходу iPhone 16 в сентябре. Согласно источнику, функции ИИ запустятся ближе к выходу iOS 18.1, то есть примерно в октябре.

Сообщается, что причиной задержки выхода стали сомнения в стабильности работы ИИ – разработчикам Apple потребовалось больше времени на исправление ошибок и улучшение стабильности алгоритма. Бета-тестеры получат доступ к предрелизными версиями iOS 18.1 и iPadOS 18.1 в ближайшие недели.

По информации Гурмана, Apple планирует внедрять собственный ИИ поэтапно: вместе с iOS 18.1 англоязычные пользователи получат самые базовые фишки, а крупный апгрейд для Siri вместе с интеграцией ChatGPT станут доступны лишь весной 2025 года.

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При этом, это будет не единственное ограничение Apple Intelligence. Для доступа к ИИ-функциям потребуется iPhone 15 Pro и новее. Apple объяснила это тем, что более "старые" айфоны слишком слабые. Хотя на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на флагманах 2021 года, пусть и в несколько урезанном виде.

На прошедшей в июне презентации WWDC представители Apple заявили, что новая нейросеть будет бесплатной для пользователей. Но долгосрочный план Apple заключается в том, чтобы запустить подписку, схожую с iCloud+, за которую придется платит ежемесячно. А в будущем ее придется оформить, чтобы полноценно пользоваться всеми функциями операционной системы.

Если вы хотите получить ИИ-функции Apple Intelligence, но у вас нет iPhone 15 Pro или iPhone 15 Pro Max, возможно, вы захотите дождаться серии iPhone 16, выпуск которой ожидается в сентябре. Ранее инсайдер раскрыл все характеристики и цены iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Несмотря на отсутствие ИИ-фишек, владельцам старых iPhone по-прежнему есть чего ожидать в грядущем обновлении ПО: iOS 18 получила кастомизацию иконок, игровой режим, переделанную "шторку", запись звонков с расшифровкой и много чего еще. Если ваше устройство обновилось до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

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