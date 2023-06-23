У всех смартфонов в списке большой и яркий дисплей, громкий звук динамиков, удобный корпус и хорошая батарея. При этом они стоят дешевле 200 долларов.

Сегодня рынок смартфонов заполнен самыми разными вариантами для любого бюджета. Однако не так много моделей, которые будут одновременно удобны и интуитивно понятны для пожилых людей. Редакторы Pocket Now составили рейтинг лучших "бабушкофонов" для покупки в 2023 году – все они стоят дешевле 200 долларов или 7000 грн.

Более того, эти варианты идеальны для пожилых родителей или детей: им не нужно много памяти, зато однозначно подойдет большой и яркий дисплей, громкий звук динамиков, удобный корпус и хорошая батарея.

Открывает рейтинг Samsung Galaxy A14 5G. Самая главное достоинство этого смартфона – соотношение цены и качества. При стоимости дешевле $200 он предлагает функции, которых нет у конкурентов. Во-первых, это дисплей FHD+ 90 Гц, которого нет ни в одном другом смартфоне из списка. Он также оснащен 6 ГБ оперативной памяти и большой батареей на 5000 мАч, которой хватит на целый день в интернете.

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Поскольку смартфон вышел только в этом году, Samsung обещает обновлять его минимум до 2027 года. В довершение всего, телефон работает на свежей Android 13, то есть он не начнет глючить через пару лет и не и вынудит купить еще что-то гипербюджетное.

За ним идет Moto G Stylus (2023) со стилусом и большой батарейкой емкостью 5000 мАч. Также у него большой и яркий экран 6,5-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и 50-Мп камерой сзади.

Вдобавок, устройство имеет водоотталкивающее покрытие, обеспечивающее защиту от случайных брызг воды или небольшого дождя. Также есть монодинамик, который облегчает общение по телефону для людей со сниженным слухом.

Тройку "бабушкофонов" замыкает TCL 40 XL. Самая главное достоинство этого смартфона – большущий 6,75-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц. В сочетании с двумя стереодинамиками он идеально подходит для просмотра видео на YouTube или видеозвонков, что делает его отличным вариантом для старшего поколения.

На задней панели находится тройная камера, состоящая из основного датчика на 50 МП и двух 2-Мп датчиков глубины и макрообъектива. Он также поставляется со встроенным хранилищем объемом 256 ГБ, так что у владельцев будет достаточно места для хранения фото и видео.

На четвертое место определили OnePlus Nord N200. Этот смартфон оснащен большой батареей на 5000 мАч, которой хватит на целый день использования, 6,49-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1080p и поддержкой 5G.

Еще одна примечательная особенность Nord N200 заключается в том, что среди всех перечисленных смартфонов он предлагает самую быструю зарядку USB-C на 18 Вт.

Замыкает топ-5 Moto G Play (2023). При цене ниже 150 долларов покупатели получают 6,5 дюймовый экран с частотой 90 Гц, батарею на 5000 мАч, сканер отпечатков пальцев на задней крышке и защиту от влаги IP52.

По словам авторов рейтинга, это отличный вариант для тех, кто хочет просматривать веб-страницы, общаться с друзьями и делать фотографии типа "наведи и снимай".

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