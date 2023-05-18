В список попали модели от Poco, Vivo, Realme и Redmi.

Главная проблема при выборе оптимального смартфона стоимостью до 300 долларов кроется в огромном выборе в среднем ценовом сегменте. Редакторы популярного портала Gizchina составили список из пяти лучших смартфонов, доступных в настоящее время по цене менее $300 или 11 000 грн.

В список попали как новинки, дебютировавшие на рынке совсем недавно, так и выпущенные еще в прошлом году смартфоны, которые при этом не потеряли своей актуальности в 2023-м.

Poco F4 занял лидерство в нише телефонов среднего класса. AMOLED-экран с 120 Гц, батарею на 4500 мАч с зарядкой 67 Вт и производительный чипсет от Qualcomm – все это по цене дешевле 300 долларов. Также имеются стереодинамики, модуль NFC и влагозащита по стандарту IP53.

Второе место отдали Vivo T2x, который вышел еще в мае прошлого года, но до сих пор не потерял своей актуальности. Он может похвастаться 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Также аппарат выделяется аккумулятором большой емкости – 6000 мАч.

Тройку лидеров замыкает Realme 10 Pro+, который получил AMOLED-панель на 6,7 дюйма с изогнутыми краями, чип MediaTek Dimensity 1080 и батарею на 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Основная камера представлена сенсором Samsung HM6 с разрешением 108 Мп.

На четвертом месте расположился Poco X5 Pro 5G на Snapdragon 778G, с тройной камерой 108+8+2 Мп и быстрой зарядкой 67 Вт. Замыкает пятерку Redmi Note 12 с двойной камерой 48+2 Мп и зарядкой 33 Вт, но с более мощным Dimensity 1080 от MediaTek.

Видео дня

Если бюджет поменьше, Gizchina составила аналогичный рейтинг, но для самых бюджетных смартфонов стоимостью до $150. Здесь возглавил список Poco M5, который демонстрирует наилучшее соотношение цены и качества.

Также УНИАН делился "народным" рейтингом смартфонов, который составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей. Первое место разделили между собой Realme 10 Pro Plus и Xiaomi 13 Ultra с показателем удовлетворенности 96,36%.

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