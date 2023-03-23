Серия Huawei P60 получилась очень интересной – во многом обе модели отличаются от флагманов других компаний.

Сегодня Huawei официально представила свои новые флагманы P60 и P60 Pro. Они стали первыми в мире с двусторонней спутниковой связью: умеют как отправлять сообщения "в космос", так и принимать их.

Различаются аппараты только камерами: в более дешевой версии объектив с переменной диафрагмой f/1.4-4.0 на 48 Мп, ширик на 13 Мп и телевик на 12 Мп с х5-зумом, а в P60 Pro получше телевик (48 Мп и более светлый сенсор).

Так выглядят примеры фото, сделанных на камеру Huawei P60:

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Примечательно, что в предшественнике Huawei P50 все сенсоры располагаются в двух симметричных круглых объективах. Новое поколение отличается тремя "зрачками" разного размера и формы. На блоке камеры также можно заметить надпись XMAGE – так называется фирменная технология Huawei по обработке изображений.

Оба смартфона также получили:

OLED-дисплей 6.67’’ (2700х1200 и 120 Гц)

Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативки

батарею 4815 мАч с зарядкой 88 Вт по проводу и 50 Вт без него

защиту IP68.

стереодинамики, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, NFC.

В Китае смартфоны начнут продавать с 30 марта. На обычный Huawei P60 цены стартуют с $660 (24 500 грн), P60 Pro – $1025 (37 700 грн).

Бонусом показали Huawei P60 Art: с необычным на вид блоком камер (тут уже 48, 48 и 40 Мп) и батареей на 5100 мАч. Версия с 512 ГБ памяти стоит $1305 (48 000 грн), а на 1 ТБ – $1595 (59 000 грн.)

Напомним, ранее на этой неделе Oppo официально представила Find X6 и Find X6 Pro – "самые совершенные флагманы" компании. Продвинутые фотовозможности сочетаются с самой топовой на данный момент начинкой, а модель Pro еще и предлагает экран с рекордной пиковой яркостью – 2500 нит.

Также в самое ближайшее время также ожидается премьера Xiaomi 13 Ultra с камерами Leica, которому вполне по силам потягаться с самыми топовыми камерофонами. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех".

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