В грядущей ОС появится функция борьбы с "таск-киллерами" и другими подобными приложениями, которые, как отмечают в Google, приносят больше вреда, чем пользы.

В течение многих лет были популярные приложения, которые утверждают, что делают устройства на Android быстрее, но на самом деле они просто "убивают" фоновые процессы, и, как отмечают эксперты, это приносит больше вреда, чем пользы. Android 14 изменит эту практику.

В своем блоге Google пояснила, что алгоритмы подобных программ заставляют систему принудительно закрывать процессы, которые ей придется запускать заново. В итоге вы получаете и ускоренный разряд батареи, и "забиваете" оперативную память больше, чем было до очистки.

Поэтому в Android 14, приложения, использующие API "killBackgroundProcesses", больше не смогут "влиять на жизненный цикл процессов других приложений". Система будет выдавать ошибку при любой попытке завершить процессы для другого приложения. Это изменение фактически нарушит функциональность всевозможных ускорителей памяти и "таск-киллеров".

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В Google посоветовали разработчикам подобных программ удостовериться, соответствуют ли их утилиты политике Google Play в отношении вводящих в заблуждение заявлений.

Как заставить Android работать быстрее

Никакой программный инструмент не сможет ускорить работу старого или слабого смартфона. В лучшем случае они бесполезны, а в худшем – только усугубят проблемы с производительностью.

Если смартфон слаб и даже с незагруженной оперативной памятью работает медленно, попробуйте:

Обновить ПО . Это важный процесс, который позволяет исправить различные ошибки, возникшие в прошлых версиях операционной системы. То же самое касается различных программ.

. Это важный процесс, который позволяет исправить различные ошибки, возникшие в прошлых версиях операционной системы. То же самое касается различных программ. Вручную очистить кэш. На Android перейдите в "Настройки" → "Хранилище" → "Освободить место" и подтвердите действие. На айфонах такой функции как таковой нет, кеш очищается самостоятельно при перезагрузке устройства.

На Android перейдите в "Настройки" → "Хранилище" → "Освободить место" и подтвердите действие. На айфонах такой функции как таковой нет, кеш очищается самостоятельно при перезагрузке устройства. Отключить анимации и "живые" обои . Оставьте только самое необходимое. Таким образом, смартфон будет работать быстрее и без провисаний.

. Оставьте только самое необходимое. Таким образом, смартфон будет работать быстрее и без провисаний. Сбросить телефон до заводских настроек. Это нужно делать в самом крайнем случае, если ничего выше не помогло. Сбросив телефон до заводских настроек, все данные, которые были сохранены в памяти смартфона, удалятся.

Android 14: все что известно на данный момент

Актуальная версия Android под номером 13 вышла в августе 2022 года. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Главные нововведения Google приберегла для Android 14. Уже известно, что в ней наконец добавят возможность удалять предустановленные производителями приложения, тем самым освободив память и ограничив нежелательную фоновую активность. Также в Android-смартфонах появится спутниковая связь.

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