Больше всех устройств отгрузила Apple, сократившая при этом поставки на 14.9%

Исследовательская компания International Data Corporation выпустила обзор глобального рынка поставок смартфонов в четвертом квартале 2022 года.

По оценкам экспертов, мировые поставки на конец 2022 года откатились к уровню 2013-го, обвалившись на 18.3% – это самое больше падение за всю историю. Аналитики считают, что пользователям еще никогда не были настолько неинтересны новые модели.

Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Однако слабый спрос и значительные запасы заставили поставщиков резко сократить поставки – говорится в отчете IDC.

Больше всех устройств отгрузила Apple, сократившая при этом поставки на 14.9%. За ней Samsung (58,2 млн, -15.6%), Xiaomi (33,2 млн, -26.3%), OPPO (25,3 млн, – 15.9%) и Vivo (22.9 млн, – 18.9%).

IDC ожидает, что в 2023 году спрос на мобильные устройства продолжит падать, поэтому производители продолжат сокращать поставки.

Рынок компьютеров тоже падает: когда ПК станут дешевле

Отмечается, что с июля по октябрь производители ПК и ноутбуков во всем мире поставили на рынок 71,1 млн устройств – это на 15,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это уже шестой квартал подряд, когда показатели снижаются в годовом выражении.

Производитель чипов AMD намекнул, что слабость рынка ПК уже негативно повлияла на их прибыль и планы на будущее, в то время как тайваньские бренды Acer и Asus не ожидают, что сектор ПК восстановится до второго полугодия 2023-го – даже несмотря на решающуюся проблему нехватки микросхем.

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