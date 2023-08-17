После установки свежего обновления система распознает AutoKMS, сбрасывает активацию и блокирует работу программы.

На днях Microsoft выпустила августовские патчи безопасности для Windows 10 и 11, которые помимо прочего, блокируют программу-активатор пиратских версий ОС AutoKMS. Это один из самых популярных инструментов для обхода системы лицензирования Microsoft.

Пользователи начали жаловаться, что после установки апдейта под номером 1.395.318.0 активация действительно слетает. Встроенный в систему антивирус распознает AutoKMS, сбрасывает активацию и блокирует работу программы.

Как отмечают СМИ, эпохе пиратских Windows, судя по всему, приходит конец. Уже сейчас многие пользователи "винды" задумаются, как защитить свою пиратскую версию, поскольку обновление может произойти в любой момент, а откладывать его – не самый лучший вариант. Незаконная активация операционной системы слетит и скорее всего потребует только лицензионный ключ.

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К слову, свежий апдейт безопасности Windows также добавляет обнаружение различных троянов, программ-вымогателей и бэкдоров, поэтому игнорировать его не рекомендуется. Кроме того, он приносит "критические" исправления производительности, которые улучшат работу ПК.

Напомним, ранее в этом месяце компния Microsoft официально объявила о прекращении поддержки Windows для клиентов в России. Это означает отсутствие важных обновлений для обеспечения безопасности информации.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

Также УНИАН сообщал о том, что в сети нашелся "активатор" для включения скрытых функций в Windows 11. Теперь скрытые функции ОС будет включать гораздо проще и быстрее.

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