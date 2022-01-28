В компании ESET рекомендуют использовать надежные пароли для защиты учетных записей, не открывать подозрительные ссылки в почте и соцсетях, своевременно обновлять операционную систему и придерживаться других правил кибергигиены.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения – компании ESET в международный день защиты персональных данных, который ежегодно отмечается 28 января, рассказали интернет-пользователям об основных правилах, которые помогут улучшить безопасность личной информации и предотвратить ее похищение хакерами.

В первую очередь, как отмечают в компании ESET, пользователям необходимо защитить свои учетные записи с помощью надежных паролей и двухфакторной аутентификации, использовать шифрование и резервное копирование для защиты ценных данных, быть осторожными с подозрительными ссылками в письмах и месседжерах, своевременно обновлять операционную систему и программы, защитить устройства интернета вещей, а также быть осторожными с публикацией личной информации в соцсетях.

Защита учетных записей

Согласно сообщению ESET, пользователям важно позаботиться о защите аккаунтов электронной почты и социальных сетей с помощью надежных паролей.

"Комбинация должна состоять из не менее чем 12 знаков и содержать прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы. Пароль должен быть уникальным для каждого аккаунта, поскольку применение одной комбинации для многих профилей повышает вероятность его подбора хакерами", - говорится в сообщении.

Чтобы не беспокоиться каждый раз о создании уникальной и сложной ключевой фразы, специалисты рекомендуют использовать генератор паролей.

В дополнение к надежному паролю в компании ESET рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию для улучшения безопасности учетных записей. При похищении комбинации аутентификация поможет защитить аккаунт от несанкционированного доступа.

Защита ценных данных благодаря шифрованию и резервным копиям

Чтобы не потерять важные данные при атаке программы-вымогателя, сбоев в работе устройств или случайного удаления, эксперты в сфере киберзащиты советуют регулярно осуществлять резервное копирование на сменный носитель, портативный диск или специальные онлайн-сервисы. Таким образом, в любое время можно восстановить ценную информацию в случае ее потери.

"При похищении устройства защитить важные данные поможет их шифрование. Благодаря этому без ключа для расшифровки никто не сможет получить доступ к вашей информации", - добавили в ESET.

Подозрительные ссылки в письмах и мессенджерах

Специалисты ESET предупреждают: не спешите верить предложениям, которые получаете на электронную почту или в приложениях для обмена сообщениями. Киберпреступники могут маскироваться под известные бренды, перенаправляя доверчивых пользователей на поддельные сайты вместо вместо обещанных легитимных страниц. Поэтому важно обращать внимание на внешний вид сайта и правильность написания адреса в строке браузера.

В случае получения заманчивых предложений якобы от известных компаний стоит проверить информацию на официальном сайте или связаться с представителями бренда с помощью контактов, указанных на официальном сайте. Особенно специалисты ESET советуют быть внимательными при получении писем с просьбой предоставить личные данные или ввести их по ссылке в сообщении.

Осторожность во время онлайн-шопинга

Если вы постоянно оплачиваете товары онлайн, в компании ESET рекомендуют загружать только официальные приложения для интернет-банкинга, поскольку злоумышленники часто распространяют поддельные банковские программы для похищения личной информации.

Для защиты мобильного устройства от вредоносных программ рекомендуется использовать антивирусную программу, которая вовремя обнаружит и удалит опасные угрозы.

Также специалисты рекомендуют избегать оплаты товаров при подключении к общедоступным сетям Wi-Fi, поскольку хакеры могут перехватывать трафик или перенаправлять вас на опасные сайты. Если вы не можете подключиться к безопасной точке Wi-Fi, используйте мобильный интернет во время покупки.

Защита устройств интернета вещей

В первую очередь, для безопасности интернет-соединения следует позаботиться о защите роутера, который является основным устройством интернета вещей. В частности, эксперты советуют изменить пароли по умолчанию для подключения к роутеру и доступа к его настройкам и не забывать обновлять встроенное программное обеспечение до актуальной версии.

Для защиты смарт-телевизора, в первую очередь, необходимо настроить параметры конфиденциальности для данных, которые может собирать провайдер, а также включить функцию родительского контроля для защиты детей от нежелательного контента. Кроме того, важно своевременно обновлять программное обеспечение на устройстве и установить решение для защиты смарт-телевизора – отмечают в компании ESET.

Своевременное обновление операционной системы и программ

Основным правилом безопасности данных является регулярное обновление устройств, поскольку обновленные версии программного обеспечения и приложения содержат исправления выявленных уязвимостей, которыми могут воспользоваться хакеры.

Кроме того, для загрузки новых приложений на устройство рекомендуется использовать только официальные магазины приложений и выбирать приложения только проверенных разработчиков, предварительно прочитав отзывы пользователей.

Публикация личных данных в соцсетях

Общедоступные данные могут использоваться для мошенничества с похищением банковской или другой важной информации. Поэтому в компании ESET рекомендуют ограничить доступ всех пользователей к вашей странице, включив приватный профиль и остерегаться распространенных в соцсетях мошеннических схем – от фишинговых афер до сомнительных магазинов.

Как сообщал УНИАН, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшей блокировки.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере ИТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.