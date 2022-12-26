Маск, которого когда-то называли гением, продемонстрировал поистине впечатляющий уровень некомпетентности в Twitter, говорится в статье.

Популярная британская газета The Guardian проанализировала поведение руководителей технологических компаний в уходящем году и выбрала тех, кто разочаровал больше всех.

В статье говорится, что последние несколько десятилетий для руководителей ведущих американских технологических компаний были довольно удачными, но в 2022 году ситуация вдруг стала немного мрачнее. Управляющая соцсетями компания Цукерберга и Amazon Безоса сократили тысячи работников, а Илон Маск, которого когда-то называли гением, продемонстрировал поистине впечатляющий уровень некомпетентности в Twitter.

1. Марк Цукерберг.

В конце 2021 года Марк Цукерберг решил, что будущее его многомиллиардной компании именно за метавселенной, переименовав Facebook в Meta

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Однако уже в феврале этого года акции Meta упали на $230 млрд за один день, что стало национальным рекордом, отмечает The Guardian. Спустя 9 месяцев Цукербург заявил сотрудникам, что он "недооценил изменчивые ветры бизнеса" и уволил 11 тыс. человек.

2. Джефф Безос

Amazon вслед за Twitter и Meta также объявила о "массовых чистках". Кроме того, череда неприятностей чуть не сбила Безоса с его позиции одного из самых богатых людей в мире.

3. Илон Маск

Одиозный миллиардер отметился главным образом покупкой Twitter. Стремясь создать Twitter 2.0, о котором никто не просил, он за один день уволил половину сотрудников компании, а тех, кто остался, перевел на "хардкорный" режим работы. Все это и другие спорные решения разрушили его репутацию как компетентного управленца, считает The Guardian.

А завершил 2022 год Маск опросом в твиттере, по итогам которого он сам себя уволил с поста руководителя соцсети.

В список также попали бывший руководитель Twitter, уволенный Маском Параг Агарвал, и Элизабет Холмс – самая молодая миллиардерша мира, которая обещала человечеству прибор, способный диагностировать кучу заболеваний только по капле крови из пальца. В начале года она была осуждена за мошенничество и приговорена к 11 годам лишения свободы.

Последним и одним из наихудших (наравне с Холмс) руководителем издание называет Сэма Бэнкмана-Фрида, создателя обанкротившейся криптобиржи FTX. Он обвинен в "одном из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории".

Напомним, ранее журнал Time составил список лучших изобретений 2022 года – туда попала и украинская разработка. Протез руки от Esper Bionics является первым роботом-протезом на базе искусственного интеллекта.

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