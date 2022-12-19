По мнению экспертов, компания, владельцем которой является Маск, не должна "становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации".

Председатель Европарламента Роберта Мецола пригласила известного бизнесмена, владельца Twitter Илона Маска предоставить разъяснения относительно политики его соцсети.

Как пишет Politico, соответствующее предложение поступило в понедельник, 19 декабря. Пока неизвестно, принял ли он приглашение.

Председатель ЕП Роберта Мецола надеется, что встреча пройдет в формате "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями.

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Издание отмечает, что социальная сеть Twitter играет одну из ключевых ролей в демократической жизни Европейского союза и предоставляет возможность для общественных обсуждений. По мнению экспертов, соцсеть не должна "становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации".

Илон Маск и скандалы с Twitter

Илон Маск стал владельцем Twitter всего лишь несколько месяцев назад, но уже успел успел втянуть соцсеть в несколько скандалов. Почти сразу после прихода в Twitter он уволил ключевых топ-менеджеров, сократил численность персонала на 50% отменил пожизненные баны и начал раздавать "синие галочки".

На прошлой неделе соцсеть Маска перестала принимать абонентов украинских мобильных операторов. Поэтому украинские пользователи больше не могут войти или зарегистрироваться в Twitter, используя свой мобильный номер.

Кроме того, в Twitter начали блокировать известных журналистов, которые критиковали деятельность Маска.

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