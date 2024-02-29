Наиболее дешевые и мощные чипы сегодня предлагает AMD, тогда как на рынке флагманов доминирует Nvidia.

Редакторы популярного сайта PC Gamer изучили рынок современных видеокарт и составили актуальный на февраль 2024 года рейтинг лучших GPU для разных задач, в том числе игр. Среди них оказались представители разных ценовых категорий.

Спустя несколько лет дефицита, вызванного пандемией, цены на графические ускорители нормализовались. В 2024-м можно обновить или собрать новый ПК без сильного удара по бюджету, несмотря на то, что видеокарты по-прежнему остаются самым дорогим компьютерным компонентом.

Лучшей бюджетной видеокартой прямо сейчас является Radeon RX 7600. Это лучшее решение для нетребовательных геймеров с бюджетом до $250. Видеокарта отлично справляется с запуском игр в 1080р/60 fps и имеет 8 Гб видеопамяти.

Это лучшее решение для нетребовательных геймеров с бюджетом до $250. Видеокарта отлично справляется с запуском игр в 1080р/60 fps и имеет 8 Гб видеопамяти. Звание лучшей видеокарты до $350 досталось Radeon RX 6700 XT . Главной ее особенностью по сравнению с моделями GeForce серии RTX 30 является большой объем памяти. В этой карте установлено 12 ГБ памяти GDDR6: это не только хорошая видеокарта в настоящий момент, но и задел на будущее.

. Главной ее особенностью по сравнению с моделями GeForce серии RTX 30 является большой объем памяти. В этой карте установлено 12 ГБ памяти GDDR6: это не только хорошая видеокарта в настоящий момент, но и задел на будущее. Лучшим решением до $500 называется Radeon RX 7800 XT . Она получила 16 Гб видеопамяти и отлично справляется с любыми играми в разрешении 2К. В плане производительности она уступает GeForce RTX 4070 Super, но разница в цене в $100 делает ее более привлекательной в своем сегменте.

. Она получила 16 Гб видеопамяти и отлично справляется с любыми играми в разрешении 2К. В плане производительности она уступает GeForce RTX 4070 Super, но разница в цене в $100 делает ее более привлекательной в своем сегменте. Наиболее удачной моделью стоимостью до $600 назвали GeForce RTX 4070 Super . По характеристикам и производительности, она ближе к RTX 4070 Ti, чем к RTX 4070. Это идеальное решение для игр в 2К.

. По характеристикам и производительности, она ближе к RTX 4070 Ti, чем к RTX 4070. Это идеальное решение для игр в 2К. Лучшей видеокартой для тех, кто не жалеет денег, остается GeForce RTX 4090. Ничего мощнее банально нет – чтобы играть в любые игры в разрешении 4К с трассировкой лучей и монтировать в 8К. Видеокарта имеет 24 Гб памяти, а ее производительности хватит ещё как минимум на 4-5 лет.

Видео дня

В начале январе появлялись данные, что в ближайшее время пользователи могут столкнуться с дефицитом видеокарт Nvidia. Все из-за того, что компания переориентируется на развитии ускорителей для обучения и работы искусственного интеллекта. Сейчас он куда прибыльнее, чем потребительские видеокарты.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом месяце Nvidia выпустила свою самую доступную из актуальных видеокарт. Речь про "урезанную" версию GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти.

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