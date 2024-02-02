Речь про "урезанную" версию GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти.

Nvidia без лишнего шума выпустила свою самую доступную из актуальных видеокарт. Речь про "урезанную" версию GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти.

Официального анонса не было, но новинка уже поступила в продажу, сообщает Videocardz. В США за нее просят $179. Некоторые партнеры Nvidia, такие, как Gigabyte и MSI, уже успели добавить новинку в каталог.

Видеокарта получила не только меньше памяти в сравнении с RTX 3050 8 ГБ. Еще у нее 96-битная шина вместо 128-битной, как результат, пропускная способность памяти снизилась с 224 до 168 ГБ/с. При этом TGP (Total Graphics Power) составил 75 Вт вместо 130 Вт, то есть видеокарта не требует подачи дополнительного питания.

Видео дня

Данных о производительности пока нет, поэтому насколько это будет разумная покупка, пока вопрос открытый. К слову, оригинальная RTX 3050 с 8 ГБ продается примерно за $230.

Также, по слухам, Nvidia готовит к выпуску "урезанную" "урезанную" RTX 4070 с памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. Она дебютирует в феврале-марте.

А в прошлом месяце Nvidia представила новые видеокарты RTX 40-й серии с приставкой Super. Самой интересной получилась модель RTX 4070 Super, которую обозреватели уже назвали лучшей видеокартой среднего класса.

Конкуренты из AMD решили сосредоточиться на более доступных моделях, запустив продажи Radeon RX 7600 XT с 16 ГБ памяти.

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