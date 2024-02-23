В результате исследования выяснилось, что наиболее оптимальным вариантом для современных игровых задач является Radeon 7800 XT.

В последнее время стали популярны тесты видеокарт по соотношению FPS (кадры в секунду) к рыночной стоимости, которые помогают потенциальным покупателям выбрать оптимальный игровой ускоритель. Авторы зарубежного портала ComputerBase назвали лучшие модели по этому параметру.

В результате исследования выяснилось, что наиболее оптимальным вариантом для 1080p, к большому удивлению, является Intel ARC A750. Далее идет Radeon RX 6650 XT, а за ней – Radeon RX 7600. А самой худшей ожидаемо стала RTX 4090.

В задачах с трассировкой лучей ситуация меняется кардинально – хотя лидером все равно остается A750, второе и третье места заняли видеокарты RTX 4060 и RTX 4070. Худшей снова оказывается флагманская RTX 4090.

Видео дня

В пересчете FPS на стоимость видеокарты, лидером подборки для 1440p стали модели "красной" компании – Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT. Причем RTX 4090 все еще находится в аутсайдерах.

С подключением трассировки, без сюрпризов, "зеленые" вновь выбиваются вперед – лучшей оказывается RTX 4070 Super.

Примечательно, что в разрешении 4K лучшее соотношение FPS/$ предлагает все тот же Radeon RX 7800 XT, а в играх с трассировкой авторы рекомендуют сделать выбор в пользу обычной RTX 4070 или ее SUPER-версии.

Как сообщал УНИАН, видеокарты AMD ощутимо подешевели: в США и Европе стоимость некоторых моделей начала падать еще в начале февраля, а теперь же это явление стало более массовым. Так, Radeon 7800 XT, которую назвали лучшей видеокартой для 2К и 4К, подешевела на 150 евро.

А конкуренты Nvidia ранее в этом месяце выпустили свою самую доступную из актуальных видеокарт. Речь про "урезанную" версию GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: