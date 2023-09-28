Ожидается, что новое поколение iPad Pro поможет встряхнуть рынок планшетов, находящийся в глубоком упадке.

Вот уже несколько лет подряд рынок планшетов демонстрирует негативную динамику. Интерес пользователей по всему миру к этому классу девайсов стремительно падает, говорится в отчете DigiTimes Research.

По данным аналитиков, во втором квартале 2023 года было продано 28,09 млн планшетов по всему миру – это почти на 5% меньше относительно результата предыдущего квартала.

При этом, отмечается, что 70% всех продаж пришлось на планшеты с экраном 10". Эта тенденция объясняется тем фактом, что Apple и другие ведущие производители считают 10-дюймовые планшеты эталоном. Однако, как говорится в отчете, уже в третьем квартале эта тенденция нивелируется, потому что многие производители перейдут на выпуск планшетов меньшего размера.

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В частности, в DigiTimes ожидают, что новый компактный планшет до конца текущего года представит Apple. Им станет седьмое поколение iPad mini с 7-дюймовым экраном. Такой формат снизит востребованность 10" устройств.

В 2023-м на рынке осталось не так уж много компаний, все еще выпускающих планшеты. Кроме Apple со своим iPad, и Microsoft с Surface, можно припомнить линейку MatePad от Huawei, Galaxy Tab от Samsung и бюджетные модели от Lenovо.

Одной из главных причин, почему планшеты теряют популярность, называют падение цен на ноутбуки, что в разы увеличило аудиторию этих устройств. Вместе с тем смартфоны резко подросли в диагонали и отобрали большую часть функций планшета, важных для массового пользователя.

Новые iPad якобы должны "встряхнут" рынок планшетов

Слухи указывают, что Apple готовит самый масштабный апгрейд iPad Pro за последние 5 лет. Начиная с 2018 году купертиновцы вносили множество мелких апгрейдов, но сейчас они готовят абсолютно новый продукт, который "встряхнет рынок планшетов, находящийся в глубоком упадке".

Главным изменением станет переход на OLED-дисплеи: они более четкие и яркие, а также точнее воспроизводят цвета. Еще Apple увеличит диагональ дисплея старшей версии (12,9" → 13") и поставит новейший чипсет M3. Преобразится и чехол-клавиатура Magic Keyboard, которая дебютировала в 2020 году и с тех пор не менялась.

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