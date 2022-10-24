На его сборку ушло более чем 20 000 кубиков.

Команда Lego показала кастомный игровой компьютер, оформленный в виде особняка с привидениями в честь Хэллоуина. На его сборку ушло более чем 20 000 кубиков.

Об этом сообщает портал PC Gamer.

В сборку входят топовый процессор Intel Core i9-12900KF с графикой GeForce RTX 3090. Также на борту установлено 32 ГБ оперативной памяти DDR5, два SSD-накопителя по 500 ГБ и кастомная система жидкостного охлаждения.

Сам конструктор выполнен в тематике хоррора – внутри него можно встретить скелетов, вампиров, ведьм и другую тематическую нечисть. Стоимость такого ПК не раскрывается.

Из чего собрать игровой компьютер в 2022 году

Согласно подробному отчету, доступному на сайте Steam, самой популярной видеокартой среди игроков по-прежнему остается "старый-добрый" GeForce GTX 1060.

В разделе, посвященному процессору, доминируют ПК с 6-ядерным CPU с частотой 2,3-2,69 ГГц. Что касается оперативной памяти, то в большинстве игровых компьютеров установлено 16 ГБ ОЗУ. Подключается такая система преимущественно к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей.

Также издание Tom's Hardware делилось списком лучших процессоров для игр в 2022 году с точки зрения "цена-качество". В целом, лучшим недорогим процессором для игр признали Intel Core i5-12400.