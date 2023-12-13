Компенсация от "Киевстар" - тема, которой злоумышленники заманивают "жертв" в свои сети.

Мошенники создают в мессенджерах фейковые боты оператора связи "Киевстар".

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. "Мошенники распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что потом злоумышленники предлагают абоненту перейти по ссылке и зарегистрироваться, чтобы получить деньги.

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"Так мошенники получают доступ к страницам в соцсетях, онлайн-банкингу", - сказано в сообщении. В МВД призывают доверять только информации, которая есть на официальных страницах компании, а также не переходить по сомнительным ссылкам, не делиться номерами телефонов и личными данными.

Возобновил ли работу "Киевстар" - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 12 декабря произошел масштабный сбой в работе украинского оператора "Киевстар" - не было мобильной связи, интернета и не работал сайт оператора. В "Киевстар" пояснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.

Президент компании "Киевстар" Александр Комаров сообщил, что планируют восстановление некоторых сервисов 13 декабря во второй половине дня.

Он отметил, что делается все для того, чтобы начать восстанавливать некоторые сервисы во второй половине дня. При этом добавил, что очень трудно говорить на перед, потому что очень много неопределенности и факторов, которые являются преградами для того, чтобы двигаться быстрее.

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