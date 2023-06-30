Asus останется чуть ли не единственным производителем, кто еще выпускает компактные флагманы. Компания официально представила новый флагманский смартфон Zenfone 10 – он сохранил дизайн предшественника, но стал лучше по начинке.
Zenfone 10 действительно очень маленький по современным меркам: 146,5 × 68,1 × 9,4 мм. Еще у него 5,9-дюймовая OLED-панель с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, и это предложение уникально для рынка. В компании заявили, что аппарат будет удобно держать в руке и носить в сумочке.
Поскольку это флагман, в телефон установили самый мощный чип Snapdragon 8 Gen 2 и поставили 16 Гбайт оперативной памяти вместе с накопителем на 512 Гбайт. Аккумулятор оставили прежней (4300 мАч), но зато добавили беспроводную зарядку, которой не было в прошлом поколении.
Сзади находится двойная камера с уникальным дизайном – на панели разместили пару огромных объективов. Основной имеет разрешение 50 Мп и отличается наличием 6-осевой стабилизации, которая должно сделать съемку максимальной плавной. Также есть сверхширокоугольная камера разрешением 12 Мп, а спереди разместилась 32-Мп селфи камера.
Среди других особенностей – влагозащита по стандарту IP68, сканер пальца и два динамика. Также есть порт 3,5 мм – актуально для обладателей проводных наушников.
Стартовая цена Zenfone 10 по сравнению с предшественников не изменилась – от 799 евро (~32 000 грн). Новинка уже доступна для предварительного заказа на некоторых рынках.
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