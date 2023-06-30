Asus Zenfone 10 сохранил дизайн предшественника, но стал лучше по начинке.

Asus останется чуть ли не единственным производителем, кто еще выпускает компактные флагманы. Компания официально представила новый флагманский смартфон Zenfone 10 – он сохранил дизайн предшественника, но стал лучше по начинке.

Zenfone 10 действительно очень маленький по современным меркам: 146,5 × 68,1 × 9,4 мм. Еще у него 5,9-дюймовая OLED-панель с разрешением 2400 х 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц, и это предложение уникально для рынка. В компании заявили, что аппарат будет удобно держать в руке и носить в сумочке.

Поскольку это флагман, в телефон установили самый мощный чип Snapdragon 8 Gen 2 и поставили 16 Гбайт оперативной памяти вместе с накопителем на 512 Гбайт. Аккумулятор оставили прежней (4300 мАч), но зато добавили беспроводную зарядку, которой не было в прошлом поколении.

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Сзади находится двойная камера с уникальным дизайном – на панели разместили пару огромных объективов. Основной имеет разрешение 50 Мп и отличается наличием 6-осевой стабилизации, которая должно сделать съемку максимальной плавной. Также есть сверхширокоугольная камера разрешением 12 Мп, а спереди разместилась 32-Мп селфи камера.

Среди других особенностей – влагозащита по стандарту IP68, сканер пальца и два динамика. Также есть порт 3,5 мм – актуально для обладателей проводных наушников.

Стартовая цена Zenfone 10 по сравнению с предшественников не изменилась – от 799 евро (~32 000 грн). Новинка уже доступна для предварительного заказа на некоторых рынках.

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