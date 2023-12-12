У пользователей Киевстар по всей стране отсутствует связь и мобильный интернет, но они могут переключиться на национальный роуминг.

12 декабря в работе Киевстар произошел масштабный сбой - пользователи с сим-картой не имеют доступа к мобильному интернету и связи. По одной из версий, сбой в Киевстаре случился из-за хакерской атаки на ядро сети. Когда заработает Киевстар - пока неизвестно, но компания постарается как можно скорее устранить неполадки. Пока пользователи Киевстара могут звонить на экстренные номера.

Сбой Киевстара повлиял даже банковскую систему. Как сообщает спикер "Приватбанка", некоторые терминалы и банкоматы не работают. Также проблемы в работе некоторых сервисов наблюдаются у "Монобанка".

Если Киевстар не работает, то его пользователи могут подключиться к национальному роумингу, пока сеть не починят. Национальный роуминг - это совместная инициатива от Киевстар, Lifecell и Vodafone-UA, которая предоставляет услуги мобильной связи бесплатно и работает по всей стране.

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Национальный роуминг - как подключить

Чтобы подключиться к национальному роумингу, нужно переключить мобильную сеть на линию оператора, у которого нет технического сбоя. Пользователи Киевстар могут подключиться к сети Lifecell или Vodafone-UA

Вот как это сделать:

Отключите автовыбор мобильной сети . На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети Найдите и выберите одну из доступных сетей - Vodafone UA или LIFECELL. На этом этапе может появляться уведомление о том, что подключиться невозможно . Проигнорируйте его. Проверьте наличие мобильной связи , сделав звонок или отправив СМС. Если связи нет , попробуйте выбрать другую сеть.

После подключения к национальному роумингу вы можете звонить на номера своего и чужих операторов, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом, но скорость передачи данных может быть низкой.

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