Apple запатентовала AirPods с сенсорным экраном еще в 2021 году / Концепт AirPods Pro 3

Хотя компания не делала официальных заявлений, есть информация, что Apple минимум с 2021 года работает над AirPods со встроенным в кейс сенсорным дисплеем. Китайские умельцы уже наладили выпуск таких наушников, пишет MacRumors.

На "завирусившихся" фото показана точная копия AirPods Pro, за одним лишь исключением – на передней стороне кейса размещен прямоугольный дисплей, который активируется при открытии крышки. Интерфейс "новинки" переведен на китайский язык.

При этом отмечается, что экран здесь не просто для вида; в сети пишут, что он полностью функционален и позволяет управлять шумоподавлением и прочими функциями наушников. Проще говоря, можно управлять всеми функциями наушников без необходимости доставать iPhonе.

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Фото AirPods Pro 15 марта 2024
Фото AirPods Pro 15 марта 2024
Фото AirPods Pro 15 марта 2024

В Китае фейковые AirPods со встроенным экраном на оптовой закупке стоят 188 юаней (около 1000 грн). Оригинальные AirPods Pro тем временем продаются за 8000-9000 грн.

Пользователи шутку прозвали эту подделку "AirPods Pro 3". Не исключено, что спустя несколько лет Apple выпустит нечто подобно, тем более на рынке уже есть наушники со встроенным экраном.

В 2024 году Apple планирует выпустить три модели AirPods. Среди них AirPods Max с USB-C и две модели AirPods 4 с активным шумоподавлением и без. Что касается новых AirPods Pro, то они выйдут в следующем году.

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