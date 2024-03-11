Она может войти в новую iOS 18.

Компания Apple готовит новую неожиданную функцию для своих наушников AirPods Pro.

Как сообщает в соцсети Х (бывший Twitter) инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман, гаджет можно будет использовать как слуховой аппарат.

По его словам, это нововведение может появиться в AirPods Pro с релизом iOS 18. Вероятнее всего, такую функцию будет поддерживать второе поколение "яблочных" наушников.

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Как известно, iOS 18 станет крупнейшим обновлением ПО в истории iPhone. В частности, в прошивку добавят кроссплатформенный стандарт обмена сообщениями RCS, обновленный голосовой помощник Siri с генеративной технологией искусственного интеллекта и многое другое.

Новинки от Apple

Недавно УНИАН сообщал, что техногигант может работать над новой версией MacBook со складным большим экраном. Он может быть похожим на Zenbook 17 Fold OLED от Asus. То есть он будет иметь один большой экран, который складывается посередине и может быть подключен к отдельной клавиатуре Bluetooth.

В то же время последний новый продукт Apple пользователи назвали одним из худших в истории компании - речь идет о чехлах FineWoven.

В начале марта Гурман сообщал, что корпорация Apple не станет проводить мартовскую презентацию с онлайн-трансляцией, чтобы показать новые iPad и Mac.

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