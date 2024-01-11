Компания JBL привезла на выставку CES 2024 новую линейку беспроводных наушников Live 3. Все три модели имеют примерно одинаковые характеристики, но отличаются дизайном. Но главная фишка гарнитур – кейс с дисплеем.
На экране кейса можно смотреть, какой трек играет, переключать музыку, регулировать громкость, и даже читать уведомления, не доставая смартфон. В качестве дисплея используется LED-экрана с диагональю 1,45 дюймов, сообщает The Verge.
Ассортимент разделен на Live Buds 3, Live Beam 3 и Live Flex 3:
- Live Buds 3 – классические наушники с эргономичной посадкой и 10 часами автономной работы.
- Live Beam 3 – гарнитура, которая сможет протянуть уже 12 часов.
- Live Flex 3 – наушники открытого типа с активным шумодавом и автономностью 10 часов.
По задумке JBL, такое решение оценят пользователей, у которых нет смарт-часов. Для удобства интерфейс поделен на карточки, которые переключаются свайпами.
Все три гарнитуры появятся в продаже летом, каждую модель оценили в 199 долларов, или около 7600 грн.
Еще один интересный анонс с выставки CES 2024 – необычный ноутбук Lenovo, способный переключаться между Windows и Android. Использовать устройство можно как вместе, так и отдельно друг от друга.
В свою очередь Samsung показала первый в мире прозрачный экран MicroLED. Изображение со сверхчетким разрешением будто парит в воздухе, делятся впечатлениями журналисты.