На кейсе можно управлять музыкой, регулировать громкость и читать уведомления со смартфона.

Компания JBL привезла на выставку CES 2024 новую линейку беспроводных наушников Live 3. Все три модели имеют примерно одинаковые характеристики, но отличаются дизайном. Но главная фишка гарнитур – кейс с дисплеем.

На экране кейса можно смотреть, какой трек играет, переключать музыку, регулировать громкость, и даже читать уведомления, не доставая смартфон. В качестве дисплея используется LED-экрана с диагональю 1,45 дюймов, сообщает The Verge.

Ассортимент разделен на Live Buds 3, Live Beam 3 и Live Flex 3:

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Live Buds 3 – классические наушники с эргономичной посадкой и 10 часами автономной работы.

Live Beam 3 – гарнитура, которая сможет протянуть уже 12 часов.

Live Flex 3 – наушники открытого типа с активным шумодавом и автономностью 10 часов.

По задумке JBL, такое решение оценят пользователей, у которых нет смарт-часов. Для удобства интерфейс поделен на карточки, которые переключаются свайпами.

Все три гарнитуры появятся в продаже летом, каждую модель оценили в 199 долларов, или около 7600 грн.

Еще один интересный анонс с выставки CES 2024 – необычный ноутбук Lenovo, способный переключаться между Windows и Android. Использовать устройство можно как вместе, так и отдельно друг от друга.

В свою очередь Samsung показала первый в мире прозрачный экран MicroLED. Изображение со сверхчетким разрешением будто парит в воздухе, делятся впечатлениями журналисты.

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