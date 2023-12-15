Мобильный оператор "Киевстар" стабилизировал связь в Киеве и возобновил услугу международного голосового роуминга после масштабной атаки хакеров. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора в Facebook.
"Эта хакерская атака превратилась в многочасовой марафон работы. Но наша сеть восстанавливается после масштабной кибератаки. И наконец мы можем сказать, что LTE работает в ряде областей", – говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, специалисты компании за минувшие сутки:
- возобновили услугу международного голосового роуминга;
- устранили проблему с обрывами звонков;
- услуга "Домашнего Интернета" восстановлена почти на 100%;
- стабилизировали связь в Киеве.
Отмечается, что сейчас более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории работают. Также сегодня продолжается восстановление услуги передачи данных.
Проблемы в работе"Киевстар"
12 декабря произошел масштабный сбой в работе "Киевстар". Тогда полностью отсутствовала мобильная связь, интернет и не работал сайт оператора. В "Киевстар" тогда объяснили, что сеть подверглась мощной хакерской атаке.
13 декабря "Киевстар" начал включение голосовой связи в Украине. Тогда отметили, что восстановление услуг будет происходить постепенно.
14 декабря стало известно, что Ивано-Франковская область стала первым регионом, где было восстановлен мобильный интернет.